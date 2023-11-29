300 مستثمر دولي يشاركون في «القمة العالمية للأعمال» بدبي 7 ديسمبر

من المقرر أن تقام القمة العالمية للأعمال «Freedom Business Summit» على مدار يوم واحد، في 7 ديسمبر في قرية المعرفة بدبي، وهي فعالية مخصصة للمواطنة العالمية وحرية الأعمال، وستجمع قمة الحرية الأولى في المنطقة أكثر من 300 مستثمر دولي ومسؤول حكومي ومفكر مستقبلي، وخبراء المواطنة العالمية في الإمارات، للكشف عن الفرص الاستثمارية المزدهرة، واستكشاف السيادة المالية، من خلال بناء فرص التمكين الاقتصادي عبر الحدود.

ويسعى هذا الحدث للبحث عن أفضل الخيارات للحصول على المواطنة الثانية (الجنسية المزدوجة)، وبرامج الإقامة والاستثمارات الدولية في الجزر، لا سيما الاطلاع على الاستراتيجيات القانونية الخارجية والسيادة، إلى جانب فرصة تحقيق الخطة «ب» لنمط حياة مستقبلي مستقل.



ويوفر الحدث فرصة فريدة للوصول إلى شبكة واسعة ومختارة من رواد المجال المتميزين، بما في ذلك خبراء صناعة المواطنة المشهورين، والوافدين العالميين، والمستثمرين الدوليين وممثلي الحكومة، والمطورين العقاريين وأصحاب الأموال والأرصدة المالية من كبار المسؤولين التنفيذيين (المستوى ج)، والمستثمرين المشهورين البارزين.



كما ستشهد هذه الفعالية حضور مجموعة بارزة من المتحدثين، ومنهم، على سبيل المثال، كريستين سوراك، وهو مؤلف وأستاذ مشهود له في كلية لندن للاقتصاد، وبول بريسون المدير الإداري في فيرتورون، وباندو باديامادهان المدير والاستشاري الأول في شركة «إنديسب أي دي» في إندونيسيا، وأليكس تشيهاد المدير العام في بينانس، إلى جانب عدد من الخبراء في هذا المجال.



تهدف «قمة الحرية للأعمال» هذا العام، للتركيز على فرص الاستثمار في إندونيسيا، وإطلاق التأشيرة الذهبية.

وقال دينيس دوفغال مؤسس قمة الحرية للأعمال: «نحن سعداء بهذا الحدث الرائد، الذي يجمع الرواد والمستثمرين العالميين والخبراء وأصحاب الرؤى، من أجل استكشاف غير مسبوق للاستثمارات الدولية، وخيارات المواطنة الثانية. ومع التركيز بشكل خاص على الفرص المزدهرة لإندونيسيا، واستثمارات بالي العقارية، من المقرر أن نقدم تجربة مذهلة مصممة لمساعدة الحضور على رسم مسار نحو مستقبل مالي أكثر تمكيناً وأماناً».



ويشارك في تنظم القمة العالمية للأعمال، شركة إليكس فيلا، وهي شركة عقارية في بالي، تتمثل مهتمتها في توفير حياة فاخرة بأسعار مناسبة للجميع.