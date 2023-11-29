فعاليات اقتصادية: «يوم الشهيد» مناسبة لمواصلة بناء وطننا ليتصدر دول العالم

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة بمناسبة يوم الشهيد، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 نوفمبر من كل عام، أن التضحيات التي سطرها شهداؤنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف.

وقالوا إن يوم الشهيد يشكل مناسبة وطنية مهمة وغالية على قلوب شعب الإمارات، إذ تحمل معاني عميقة تُذكرنا بأبناء الوطن ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل رفعة وعزة دولة الإمارات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن وصون أمنه واستقراره، ودفاعاً عن مبادئ الحق وحماية أرواح الأبرياء، مؤكدين أنها مناسبة نجدد فيها عهد الانتماء للوطن وقسم الولاء لقيادتنا الرشيدة لمواصلة بناء وطننا العزيز، ليكون في صدارة دول العالم في المجالات كافة، وأن نضمن كل سبل التقدم والرخاء لأجيالنا القادمة.

وعبروا عن اعتزازهم بالجهود المخلصة التي تتجسد في كل فئات وأطياف المجتمع الإماراتي وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار الذين قدّموا بدمائهم الطاهرة أبهى صورة عن التضحية والوفاء حيث ستبقى ذكراهم محفورة في ذاكرة الجميع.



محطة مضيئة

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم الشهيد مناسبة جليلة للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي إن ما تشهد دولتنا الإمارات هذه الأيام من مناسبات وطنية، إنما هو تجسيد لمعاني الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، لافتاً إلى أن يوم الشهيد مناسبة لإحياء ذكرى الشهداء الذين باتوا القدوة والنموذج للأجيال القادمة بالتضحية في سبيل الوطن.





قدوة ملهمة



وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن يوم الشهيد يشكل مناسبة وطنية مهمة وغالية على قلوب شعب الإمارات، إذ تحمل معاني عميقة تُذكرنا بأبناء الوطن ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل رفعة وعزة دولة الإمارات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن وصون أمنه واستقراره، ودفاعاً عن مبادئ الحق وحماية أرواح الأبرياء.

وأضاف البستاني أنه في هذا اليوم نؤكد وقوفنا وتضامننا مع أسر الشهداء وذويهم، بما يُعزز قيم التلاحم والتماسك والوحدة المتأصلة في المجتمع الإماراتي، كما نعاهد قيادتنا الحكيمة على مواصلة بذل الجهود لرفعة وازدهار دولتنا الفتية، والمحافظة على نموها المستدام في جميع المجالات.



نماذج ساطعة



وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «بمناسبة يوم الشهيد، نقف جميعاً بفخر واعتزاز لنتذكر ونكرم تضحيات أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لوطنهم، وصوناً لأمنه واستقراره، وحماية لهويته وتاريخه ومقدراته وإنجازاته، لتبقى رايته خفّاقة فوق هاماتنا أبد الدهر. وسيظل هؤلاء الأبطال نماذج ساطعة في حياتنا لنستلهم منهم معاني التفاني والقيم الوطنية السامية».

وأضاف الزفين أن من حقهم علينا في هذه المناسبة العزيزة، أن نجدد عهد الانتماء للوطن وقسم الولاء لقيادتنا الرشيدة لمواصلة بناء وطننا العزيز، ليكون في صدارة دول العالم في المجالات كافة، وأن نضمن كل سبل التقدم والرخاء لأجيالنا القادمة.





ذكرى وطنية عظيمة

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن يوم الشهيد يمثل ذكرى وطنية عظيمة نوجه من خلالها تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والشهادة والعطاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات، كما يرسخ حالة الوعي والتقدير وبناء الثقافة الوطنية التي نلتف حولها لتعميق مفاهيم الشهادة ومكانة الشهيد والعمل بروح واحدة من أجل أداء الواجب الذي نفخر به والاتجاه بيقين نحو نصرة الحق وتحقيق العدل في كل مكان رافعين راية الإنسانية من محبة وتسامح وسلام.

وأضاف أن هذه المناسبة العظيمة تبرز فخر أبناء الإمارات بشهدائهم ونضالهم في ساحات الكرامة والعزة، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد عمق تلاحمنا الوطني وقوة اتحادنا وعظمة بطولات شهدائنا الذين لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب ونصرة الحق في ساحات وميادين العزة والمجد.

ترسيخ قيم الوفاء والعطاء

أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يوم الشهيد الذي يصادف تاريخ 30 نوفمبر من كل عام يعزز ويرسخ قيم الوفاء والعطاء للوطن، كما يعد ذكرى خالدة لمواصلة الارتقاء بمنجزات دولة الإمارات.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن تضحيات شهداء الوطن تضيء دروبنا وتحفزنا على مواصلة مسيرة التقدم، وتدفعنا نحو بذل الغالي والنفيس للارتقاء بمنجزات وطننا ومكتسباته، وتقديرنا لهذه الذكرى العطرة، يعد دليلاً واضحاً على التلاحم والتكاتف ووسام شرف وكرامة يتزين به شعب الإمارات، وسيظل يوم الشهيد ذكرى نبيلة تخلد مآثر شهدائنا وتضحياتهم، وتعزز انتمائنا إلى هذا الوطن المعطاء.

ترابط حقيقي

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات، نقف فيها إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبطال الذين سطروا بدمائهم أنبل قصص التضحية والعطاء في ميادين العز والكرامة وضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وضمان أمنه واستقراره، مؤكداً أن يوم الشهيد هو يوم رد للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة الحكيمة والشعب.

وأشار عبدالله سلطان العويس في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: مع تجدد هذه المناسبة كل عام، تتعزز روح الفداء والإخلاص والشجاعة لتبقى من صفات أبناء الأمارات جيلًا بعد جيل، فهذه المناسبة الوطنية الغالية، تبث الروح الوطنية وتضيء على مسيرة شهداء ضحوا بأرواحهم وكانت تضحياتهم من عوامل رسوخ الاتحاد ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

مواقف مشرفة

قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، هو يوم المجد والفخر بالبطولات التي سطرها شهداء الوطن بأحرفٍ من نور وفيه نستحضر مواقفهم المشرفة وقيم التفاني والولاء والانتماء التي جسّدوها بأرواحهم فتركوا علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات نستلهم منها دروساً في حب الوطن والتضحية من أجل رفعته.

واختتم الشامسي «نحن جميعاً نعاهدهم في يومهم ونعاهد ذويهم الذين أصبحوا أعلاماً بيننا أن نواصل رسالتهم الإنسانية النبيلة للدفاع عن استقرار دولة الإمارات ووحدتها وعزتها وبناء غد أفضل لأجيال المستقبل والحفاظ على مقدّرات دولتنا ومواردها المتنوعة».

ذكرى وطنية خالدة



وأكد أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يوم الشهيد هو ذكرى وطنية خالدة في قلوب شعب الإمارات وأن ما قدمه شهداء الوطن الأبرار مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة تعزيز رفعة البلاد.

وقال القبيسي، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، «في هذه الذكرى التي تتجدد في كل عام نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، والأبطال من أبناء دولة الإمارات الذين قدموا أروع أمثلة العطاء والفداء في حب الوطن».

وأضاف القبيسي: سطر الشهداء بطولات تاريخية ستبقى خالدة في أذهاننا وذاكرة أجيالنا القادمة من أجل رفعة الوطن الغالي، وعزته، ومناصرة للحق وإعلاءً للقيم الحضارية والإنسانية السامية والراسخة في نهج دولتنا ونفوس أبنائها.





مجد وكرامة



وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد هو يوم عز وفخر، ومناسبة وطن ووفاء شعب لأرواح شهدائه الكرام البررة، الذين أناروا سماء الوطن بنور أرواحهم وعطروا أرضها بزكي دمائهم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد أسمى قيم التلاحم والوحدة والترابط بين أبناء الوطن، جنباً إلى جنب في ظل القيادة الحكيمة للتعبير عن العرفان والامتنان للبطولات التي جسدها شهداء الوطن الأبرار بدمائهم في صفحات المجد، لتبقى تضحياتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب للوطن.

وأكد العوضي أننا إذ نقف في يوم الشهيد وقفة عزة وفخار بأبناء وطننا الذين ارتقوا، ملبيين نداء الواجب حاملين لواء الشجاعة نجدد العهد والوعد، بأن نبقى دائماً أوفياء لوطننا المعطاء، وقيادتنا الحكيمة من أجل رفعة دولتنا الغالية وتعزيز مكانتها بين الأمم.

تضحية وبطولة



وقال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، «إن يوم الشهيد الإماراتي يمثل وسام فخر وعزة لشعب الإمارات، ورسالة وفاء لشهدائه الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حفاظاً على أمنه وكرامته».

وأضاف آل صالح أن هذه المناسبة الوطنية لها أهمية كبيرة ورمزية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، وتأتي لتؤكد قيم الولاء والانتماء والتضحية والفداء المتأصلة في نفوس أبناء وبنات الإمارات، فهي موروث عِز من الآباء والأجداد، يعكس للعالم أجمع مدى التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة، وهي كذلك منهج راسخ مستمد من عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة.

وأكد آل صالح أن الكلمات تقف عاجزة عن التعبير عن مدى تضحية وبطولة وشموخ أبناء الإمارات، وهم يسطرون بدمائهم الزكية صفحات ناصعة من الإيثار والفداء، مقدمين أرواحهم الطاهرة فداء للبلاد لتبقـى راية الوطـن عاليـة خفاقة، وإن الكلمات لا تفي غرضها فلا نستطيع أن نوفيهم حقهم، فقـد نالوا شرفاً وعـزة وخلوداً، فالشهيد يرتفـع ويرتقي منازل العلى بقدر ما قدم وافتدى من تراب وطنه وشرف أمته.

ولاء وانتماء

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم الشهيد هو يوم الوفاء والاعتزاز بشهداء الوطن الذين جسّدوا أسمى مشاعر الولاء والانتماء لوطنهم فبذلوا أرواحهم الغالية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الإمارات وقدموا أروع التضحيات ورفعوا اسم وطنهم عالياً فاستحقوا الخلود ومثّلت تضحياتهم دروساً في الشجاعة والإقدام، لافتاً إلى أن الاحتفاء بيوم الشهيد يعبر عن مدى التلاحم والتآزر بين القيادة الحكيمة وشعب الإمارات الوفي الذي يقف صفاً واحداً خلف راية وطنه ليواصل الجميع مسيرة البناء والتنمية للحفاظ على المكتسبات والإنجازات ومضاعفتها من خلال تنمية الجهود والعمل على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في النهوض بالإمارات لتبقى في الصدارة بين الأمم.

إعلاء راية الوطن

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يوم الشهيد هو اليوم الذي نحتفي فيه ببطولات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لوطنهم، وسطروا بدمائهم الزكية أسمى ملاحم التضحية والفداء، حتى غدوا قدوة لنا جميعاً في مواصلة السعي لإعلاء راية الوطن. ونقف في هذا اليوم خلف القيادة الرشيدة لاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء، ومواصلة السعي للحفاظ على مكتسبات شهدائنا البررة، وصون تضحياتهم ورعاية أسرهم وذويهم، التزاماً بقيم النزاهة والالتزام المجتمعي والابتكار والقيادة الاستراتيجية والعمل الجماعي».