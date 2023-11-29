رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو ورئيس غويانا التعاونية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي ينطلق غداً في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض سموه ورئيس توغو العلاقات القائمة بين البلدين وفرص توسيع آفاقها، خاصة في المجالات الإستراتيجية التي تدعم الطموحات التنموية لكلا البلدين، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وبحث معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغويانا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالرئيس الضيف الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي ينطلق غداً في مدينة إكسبو دبي، واستعرضا فرص تطوير التعاون القائم خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبناء على هذه العلاقات بما يخدم رؤية البلدين لمجتمع مستدام ومستقبل مزدهر.

وتناول اللقاء أهمية مؤتمر الأطراف "كوب 28" في إيجاد حلول تحقيق الاستدامة ودفع العمل المناخي العالمي، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.