أنظار العالم مشدودة نحو غزة بآخر أيام الهدنة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.
لحظة بلحظة.. الساعات الـ24 الأخيرة من هدنة غزة
بعد تمديدها ليومين.. وقائع الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" لحظة بلحظة
"كتائب القسام" تعلن عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة وهم: - شيري سلفرمان بيباس - كفير بيباس - أرئيل بيباس
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من الرهائن الروس خارج
إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب أن "الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه جبهة واحدة، وأن المقاومة الفلسطينية وتحديدا سرايا القدس وكتائب القسام نموذج في التعاون والوحدة".
أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها.
آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون تطلق النار على المواطنين وتصيب شابين أحدهم إصابة خطيرة.
زوارق حربية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلّم قائمة بأسماء المجموعة السادسة من الرهائن الذين من المقرر أن تطلق سراحهم "حماس" في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة.
"الهلال الاحمر": إصابتان بالرصاص الحي في محيط سجن عوفر العسكري في بيتونيا قرب رام الله تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج
مدير الصحة في جنين: 5 إصابات وصلت إلى المستشفيات ونتوقع عددا كبيرا من الإصابات لكن طواقمنا لا تستطيع الوصول إلى المخيم
نقابة الأطباء الفلسطينيين: قوات جيش الاحتلال تحاصر كل مستشفيات مدينة جنين وتمنع وصول المصابين إليها
رحبت دول مجموعة السبع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ودعت حركة "حماس" إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على الفور وبدون أي شروط مسبقة.
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، فيما ذكر شهود أن جنودا إسرائيليين يحاصرون مستشفيات المدينة.
قال البيت الأبيض إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي "حماس" يرفضون إطلاق الرهائن الأمريكيين لاستخدامهم وسيلة ضغط.
MENAFN29112023000151011027ID1107511265