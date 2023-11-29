أنظار العالم مشدودة نحو غزة بآخر أيام الهدنة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

لحظة بلحظة.. الساعات الـ24 الأخيرة من هدنة غزة

بعد تمديدها ليومين.. وقائع الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" لحظة بلحظة

"كتائب القسام" تعلن عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة وهم: - شيري سلفرمان بيباس - كفير بيباس - أرئيل بيباس

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من الرهائن الروس خارج

إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داوود شهاب أن "الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه جبهة واحدة، وأن المقاومة الفلسطينية وتحديدا سرايا القدس وكتائب القسام نموذج في التعاون والوحدة".

أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها.

آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون تطلق النار على المواطنين وتصيب شابين أحدهم إصابة خطيرة.

زوارق حربية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلّم قائمة بأسماء المجموعة السادسة من الرهائن الذين من المقرر أن تطلق سراحهم "حماس" في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة.

"الهلال الاحمر": إصابتان بالرصاص الحي في محيط سجن عوفر العسكري في بيتونيا قرب رام الله تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج

مدير الصحة في جنين: 5 إصابات وصلت إلى المستشفيات ونتوقع عددا كبيرا من الإصابات لكن طواقمنا لا تستطيع الوصول إلى المخيم

نقابة الأطباء الفلسطينيين: قوات جيش الاحتلال تحاصر كل مستشفيات مدينة جنين وتمنع وصول المصابين إليها

رحبت دول مجموعة السبع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ودعت حركة "حماس" إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على الفور وبدون أي شروط مسبقة.

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، فيما ذكر شهود أن جنودا إسرائيليين يحاصرون مستشفيات المدينة.

قال البيت الأبيض إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي "حماس" يرفضون إطلاق الرهائن الأمريكيين لاستخدامهم وسيلة ضغط.