بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل
التاريخ
11/29/2023 2:35:08 PM
(MENAFN
- Youm7) أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، ببدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
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