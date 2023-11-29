رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات الرئاسة

MENAFN - Youm7) دعا المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المصريين بالخارج للمشاركة الفعالة فىالانتخابات الرئاسية ، قائلا: "شعب مصر العظيم.. بني وطني في الخارج، أتحدث إليكم اليوم في لحظات فارقة من عمر وطننا الغالي، ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الـ6 المقبلة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطني للانتخابات في مؤتمر صحفي: "يبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وللمصريين في الخارج أقول: أنتم جزء أصيل من أبناء الوطن، وأحد أعمدته الأساسية، وتنشغلون دوما بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه، في تحديد مصيره، فأقبلوا على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع أعلام مصر في كل بقاع الدنيا، ويسمع العالم أجمع هتافكم في حب الوطن".