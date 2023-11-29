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رئيس الوطنية للانتخابات: وفرنا كل السبل ليعبر المصريون عن رأيهم بنزاهة

11/29/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية وفرت كل السبل وذللت كافة العقبات لتعبير المصريين بالخارج عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي موجها رسالته للمصريين بالخارج، قائلا: "تتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات، فشاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن، عاشت مصرنا الغالية وعاش أبنائها المخلصون داخل مصر وخارجها".







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