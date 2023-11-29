وزير الخارجية السعودى: محاسبة الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت غائبة

وزير الخارجية السعودى: محاسبة الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت غائبة
التاريخ
11/29/2023 2:35:06 PM
(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن التى تعقد حاليا بشأن الأوضاع في غزة، إن "محاسبة الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت غائبة".
وطالب فى كلمته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يجب إيصال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام، كما جدد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي لبحث حل الدولتين.
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