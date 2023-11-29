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وزير الخارجية السعودى: محاسبة الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت غائبة

11/29/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن التى تعقد حاليا بشأن الأوضاع في غزة، إن "محاسبة الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت غائبة".

وطالب فى كلمته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يجب إيصال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام، كما جدد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي لبحث حل الدولتين.







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