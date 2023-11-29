وزير خارجية فلسطين: الهدنة في غزة يجب أن تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء أن الهدنة الحالية في غزة يجب أن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مشددا على أن ما شهده القطاع "ليس حربا، بل مذبحة لا يمكن لأحد أو شيء أن يبررها".



وتساءل الوزير الفلسطيني -أمام اجتماع لمجلس الأمن- عن عدد المرات التي يمكن للعالم فيها "أن يتحمل الفشل في اختبار الإنسانية في غزة وفي فلسطين؟".



وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا "فمع كل الحديث عن تدمير إسرائيل، فإن فلسطين هي التي تواجه خطة لتدميرها، تنفذ في وضح النهار، وتسن في قوانين وسياسات، وينفذها الجنود والمستوطنون بوحشية. يتم محونا عن الخريطة بكل ما للكلمة من المعنى".



وشدد المالكي على أن إسرائيل تحاول حاليا "إنجاز المهمة" التي بدأتها في النكبة منذ 75 عاما، بدلا من الاقتناع بأنه "لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقتلع الفلسطينيين من فلسطين، ولا فلسطين من قلوب الفلسطينيين أينما كانوا".