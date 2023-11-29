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رئيس وزراء فلسطين: هناك صعوبة بالغة في معالجة الجرحى بقطاع غزة

11/29/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الوضع في قطاع غزة خطير جدا، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، لبحث سبل تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد اشتية على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.







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