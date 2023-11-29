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القضاء العراقي: المؤبد بحق داعشى استهدف قوات الجيش وإعدام إرهابي آخر

11/29/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت محكمة جنايات ديالي بالعراق، اليوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق إرهابي ينتمي لتنظيم داعش، بجريمة نصب عبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش العراقي.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن محكمة جنايات ديالي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لعصابات "داعش" الإرهابية لقيامه بنصب عبوة ناسفة على قوات الجيش العراقي في الفرقة الخامسة أدت إلى إصابة أحد أفرادها بساقيه الأيمن والأيسر وإضرار بالآليات العسكرية.



وكانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق قد أصدرت أمس الأول حكما بالإعدام بحق أربعة ينتمون إلى تنظيم "داعش" قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الأمنية.



وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي في سامراء الواقعة شمال العاصمة بغداد .



وأفاد مجلس القضاء الأعلى ـ في بيان أوردته (السومرية نيوز) ـ بأن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي لانتمائه لتنظيم داعش وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة الأجهزة الأمنية في محافظة سامراء شمالي بغداد"، مشيرا إلى أن هذا الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.



وأضاف البيان أن المحكمة أصدرت أيضا ضد المتهم حكما ثانيا بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم إرهابية بحق أحد المواطنين بمنطقة الفرحاتية الواقعة غرب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وسط شمال العراق.



وكان العراق قد أعلن "انتصاره" على تنظيم "داعش" عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحاكم العراقية مئات من أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم الإرهابي.












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