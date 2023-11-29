رئاسة COP28 تطلق تطبيقا رسميا لتعزيز تجربة زوار المؤتمر الدولى

MENAFN - Youm7) أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، اليوم /الأربعاء/، إطلاق تطبيق يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار خلال فترة المؤتمر الذى يقام فى مدينة إكسبو دبى فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يتيح تجربة سلسة للمستخدمين ويساعد زوار المنطقتين الزرقاء والخضراء فى تنظيم جداولهم بسهولة، والتعرّف على مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة فى المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التى تطرأ على برامج الفعاليات.

وأوضحت أن التطبيق يتضمن خرائط تفاعلية عبر نظام التموضع الجغرافى "جى بى إس" تساعد الزوار على التنقل فى إكسبو دبي، وتتيح الفرصة أمامهم لاستكشاف البرنامج الكامل لفعاليات المؤتمر بكل جوانبه من الجلسات المتعلقة بالعمل المناخى والتجارب التفاعلية والمعارض الفنية والترفيهية، كما سيساهم التطبيق فى التعريف ببرنامج الموضوعات المتخصصة اليومية للمؤتمر وأهميتها بالنسبة للعمل المناخى العالمي، بالإضافة الى معلومات مبسطة حول منافذ الأطعمة والمشروبات لتسهيل تجربة الزوار، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشارت إلى أنه يمكن لمستخدمى التطبيق تصميم تجربتهم الخاصة بحسب اهتماماتهم وبحسب الوقت المخصص لزيارة "COP28"، وإنشاء جداول أعمال حسب تفضيلاتهم، وبعض الملاحظات والتوصيات حول أهم الفعاليات، وروابط لتنزيل الوثائق الخاصة بالمؤتمر، ودليل حول الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيوف الأخرى.