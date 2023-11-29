رفع إشغالات المقاهى والكافيهات خلال حملة بحى جنوب الجيزة

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات بشوارع ربيع الجيزي و6 أكتوبر وقره بن شريك، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين لما تسببه من إزعاج لهم.

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