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رفع إشغالات المقاهى والكافيهات خلال حملة بحى جنوب الجيزة

11/29/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Youm7) شن حي جنوب الجيزة حملة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال على الطريق العام لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المرور والمشاة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات بشوارع ربيع الجيزي و6 أكتوبر وقره بن شريك، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين لما تسببه من إزعاج لهم.


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.


وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.







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