نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسي بالانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء

MENAFN - Youm7) قدم محمود الشريفنقيب الأشراف ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب السادة الأشراف، خلال كلمته فى مؤتمر الطرق الصوفية لإعلان تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطينى، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمه من دعم لهذه القضية.







