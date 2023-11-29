نقابتا الصناعات الهندسية والكيماويات يدعمان المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي

نظمت

النقابة العامة للصناعات الهندسية

برئاسة المهندس خالد الفقى، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدى، بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا حاشدا من عمال الصناعة والكيماويات على مستوى الجمهورية، تحت عنوان مستقبل مصر، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.





وقال المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.





وأضاف رئيس نقابة الكيماويات، أن تأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التى تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسى، موضحا أن الرئيس السيسى نجح خلال فترة وجيزة فى إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس فى شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذى يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.





وقال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية، إن الخطوات الاستباقية التى اتخذتها القيادة السياسية فى مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة تؤكد أننا أمام قيادة واعية بالتحديات التى تواجه البلاد، وأن هذا الحشد يعكس مدى التأييد العمالى القوى الذى يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره قائد الدولة.





وأضاف الفقى، أن الإدارة الحكيمة من الرئيس السيسى فى ذلك الوقت تعد مكسبًا كبيرًا لمصر نظرًا للظروف التى تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، مؤكدا على دعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.





وأعلنت نقابتا الصناعات الهندسية والكيماويات، دعمهم المطلق وتأييدهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.





يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.







ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس فى كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتى تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية فى خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.