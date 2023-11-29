إعطاء زمام القيادة للمجتمعات شعار اليوم العالمى للإيدز.. الجمعة

MENAFN - Youm7) يحتفل العالم باليوم العالمي للإيدز، في الأول من ديسمبر من كل عام، وهو فرصة للتفكير في التقدم المحرز حتى الآن، وزيادة الوعي بالتحديات التي لا تزال قائمة من أجل تحقيق أهداف القضاء على الإيد بحلول عام 2030، وتعبئة جميع أصحاب المصلحة لمضاعفة الجهود بشكل مشترك من أجل ضمان نجاح الاستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يستهدف فيروس العوز المناعي البشري خلايا الجهاز المناعي، المسمّاة بخلايا CD4 ، والتي تساعد الجسم على الاستجابة للعدوى، وداخل الخلية CD4 ، يستنسخ الفيروس الخلية ويقوم بدوره بإتلافها وتدميرها، وبدون علاج فعال بمزيج من العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية، سيضعُف الجهاز المناعي لدرجة ألا يعود قادراً على مكافحة العدوى والمرض.



يوجد فيروس العوز المناعي البشري في سوائل معيّنة بأجسام الأشخاص المصابين بالفيروس، بما في ذلك الدم، والسائل المنوي، والسوائل المهبلية، وسوائل المستقيم، وحليب الثدي، وينتقل فيروس الايدز من شخص مصاب الى شخص اخر عن طرق العلاقة الزوجية، او من خلال نقل الدم، أو المشاركة بالإبر والمحاقن وغيرها من معدات الحقن والمعدات الجراحية أو غيرها من الأدوات الحادة، كما ينتقل من أم مصابة بالفيروس إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

إذا كان الشخص المصاب بالعدوى بفيروس العوز المناعي البشري يتلقى علاجاً بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية "ولا يمكن الكشف" عن حمله الفيروسي، فلن ينقل العدوى بالفيروس إلى شريكه.

وأضافت، إنه لا يمكن الشفاء من عدوى فيروس العوز المناعي البشري، ولكن يمكن علاجه باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي تعمل على وقف تنسخ الفيروس، ويمكن للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية أن يؤدي إلى تدني مستويات الفيروس في الجسم بحيث يمكن للجهاز المناعي أن يعمل بشكل طبيعي، فيتمتع الشخص المتعايش مع الفيروس بصحة جيدة، على أن يلتزم بالعلاج وأن يظل العلاج فعّالاً، كما تقل احتمالات انتقال الفيروس من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس إلى الآخرين عندما يكون العلاج ناجحاً.



