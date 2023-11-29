الداخلية: إزالة حفرة بطريق مصر السويس

الداخلية: إزالة حفرة بطريق مصر السويس
التاريخ
11/29/2023 2:35:01 PM
(MENAFN
- Youm7) عقب رصد تعليق تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعوم بصورة تضمنت وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" اتجاه الكوبرى المؤدى لطريق السويس بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
تم اتخاذ اللازم نحو التلفيات وردمها، وإزالة أسباب الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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