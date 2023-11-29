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الداخلية: إزالة حفرة بطريق مصر السويس

11/29/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Youm7) عقب رصد تعليق تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعوم بصورة تضمنت وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" اتجاه الكوبرى المؤدى لطريق السويس بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تم اتخاذ اللازم نحو التلفيات وردمها، وإزالة أسباب الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.














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