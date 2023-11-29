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س إن ان تكشف عدد مكالمات بايدن ونتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر

11/29/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أجرى عددًا كبيرًا من المكالمات الهاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.



وقال الإحصاء إن بايدن تحدث مع نتنياهو 15 مرة منذ هجمات 7 أكتوبر.





سى ان ان




وأضافت "سى إن إن" أن الزعيمين أجريا مكالمتهما الأولى في ذلك اليوم الموافق 7 أكتوبر، فيما كان آخر محادثة بينهما يوم الأحد الماضي، وفقًا للقراءات التى قدمها البيت الأبيض.



وكان البيت الأبيض، قال الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا الوضع في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.



وأضاف بيان البيت الأبيض:“خلال المحادثة، تطرق بايدن ونتنياهو إلى الوقف الحالي لإطلاق النار في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن، فضلا عن تعزيز الإمدادات الإضافية من المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.



يذكر أن وكالة“رويترز” للأنباء، أفادت بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.



وحسب“رويترز” المفاوضات تسير بشكل جيد ولم يتم تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد.. ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين”.












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