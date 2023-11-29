الصين: تجدد القتال فى غزة يهدد بـابتلاع المنطقة

(MENAFN
- Youm7) حذر وزير الخارجية الصينى، الأربعاء، فى الأمم المتحدة من أن تجدد المعارك بين إسرائيل وحماس يهدد بوقوع "كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة"، آملا أن تؤدى الهدنة القائمة إلى وقف "دائم" لإطلاق النار.
وقال وانج يى خلال رئاسته اجتماعا لمجلس الأمن الدولى: "ليس هناك جدار حماية في غزة. تجدد المعارك سيؤدي على الأرجح إلى كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى إن الشعب الفلسطيني "يواجه تهديدا وجوديا" وسط النزاع بين حماس واسرائيل.
وأضاف: "ليس لإسرائيل الحق فى الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله".
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