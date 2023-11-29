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الصين: تجدد القتال فى غزة يهدد بـابتلاع المنطقة

11/29/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Youm7) حذر وزير الخارجية الصينى، الأربعاء، فى الأمم المتحدة من أن تجدد المعارك بين إسرائيل وحماس يهدد بوقوع "كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة"، آملا أن تؤدى الهدنة القائمة إلى وقف "دائم" لإطلاق النار.



وقال وانج يى خلال رئاسته اجتماعا لمجلس الأمن الدولى: "ليس هناك جدار حماية في غزة. تجدد المعارك سيؤدي على الأرجح إلى كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة".



من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى إن الشعب الفلسطيني "يواجه تهديدا وجوديا" وسط النزاع بين حماس واسرائيل.



وأضاف: "ليس لإسرائيل الحق فى الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله".














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