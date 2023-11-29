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ألمانيا تعلن عن مساعدات إضافية لغزة بقيمة 18 مليون يورو

11/29/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر اليوم الأربعاء عن تقديم بلاده مساعدات إضافية إلى قطاع "غزة" بقيمة 18 مليون يورو تقريبا.


وأوضح فيشر أن الهدف من المساعدات هو تقديم الدعم إلى المدنيين عبر إمدادهم بالمؤن الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والملابس، مضيفا أن وقف إطلاق النار يجب أن يستمر لأطول وقت ممكن حتى يمكن إيصال المساعدات العاجلة لشعب غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وسترفع المساعدات الإضافية المعلن عنها قيمة المساعدات الألمانية إلى فلسطين للعام الجاري إلى قرابة 179 مليون يورو.







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