حلفاء الناتو ينشرون طائرات مراقبة جوية على الجانب الشرقى للحلف

MENAFN - Youm7) أعلن المتحدث باسم حلف شمال الأطلسى (ناتو) بالإنابة ديلان وايت، أن طائرات مقاتلة من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وتركيا سوف تتولى مهام الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلنطى على الجانب الشرقى للحلف اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

ونقل بيان صادر عن الناتو عن وايت قوله "أرحب بنشر حلفائنا لطائرات مقاتلة إضافية فى مهام الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسى"، وإشارته إلى عمليات النشر المقررة منذ فترة طويلة تُظهر التزام حلفاء الناتو بدعم بعضهم البعض وتعزيز الدفاع الجماعى للحلف، فضلا عن أنها دليلا على القدرة والتصميم على حماية شعوب حلفاء الناتو وأراضيهم.





وأضاف المتحدث باسم حلف شمال الأطلسى أنه فى أعقاب العمليات العسكرية التى شنتها روسيا على أوكرانيا، أصبحت عمليات النشر تلك أكثر أهمية من أى وقت مضى، حيث تُظهر أن القوات الجوية لحلف شمال الأطلنطى على استعداد للرد على أى تهديد من أى اتجاه.



وأوضح أنه فى منطقة البحر الأسود، ستعمل أربع مقاتلات ألمانية من طراز (يوروفايتر) إلى جانب القوات الجوية الرومانية بالإضافة إلى أربع طائرات تركية من طراز إف-16 لحراسة السماء فوق رومانيا، ويدعمها نظام دفاع جوى سطحى فرنسى من طراز "مامبا" المنتشر فى قاعدة (كابو ميديا) العسكرية الرومانية.



ولفت وايت إلى أنه فى منطقة البلطيق، ستقوم أربع طائرات بلجيكية من طراز (إف-16) وأربع طائرات فرنسية من طراز ميراج (2000-5) بحماية المجال الجوى لحلف شمال الأطلنطى خارج قاعدة شياولياى الجوية فى ليتوانيا، بدعم من أربع طائرات بولندية من طراز (إف-16) تحلق من قاعدة أمارى الجوية فى إستونيا، فى الوقت الذى ستواصل فيه إيطاليا نشر أربع طائرات من طراز (إف-35) فى قاعدة مالبورك الجوية فى بولندا حتى عام 2024.



تجدر الإشارة إلى أن حلف الناتو عزز دفاعاته الجوية بشكل كبير، رداً على الهجمات الشاملة التى شنتها روسيا ضد أوكرانيا، فى الجزء الشرقى من الحلف، بما يتضمن نشر المزيد من الطائرات المقاتلة ورحلات المراقبة والدفاعات الجوية الأرضية.



وغالبًا ما تقترب الطائرات الروسية من المجال الجوى لحلف شمال الأطلنطى دون استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال أو التواصل مع مراقبة الحركة الجوية أو تقديم خطة الطيران. وفى كل عام، تعترض طائرات الناتو، فى المتوسط، عدة مئات من الطائرات العسكرية الروسية بالقرب من المجال الجوى للحلفاء.