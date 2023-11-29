معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا
التاريخ
11/29/2023 2:34:50 PM
(MENAFN
- Youm7) في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر ، يخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا غدا وبعد غد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
واستدعي الجهاز الفني 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الاهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري ، انبي ، طلائع الجيش
،فاركو ، المقاولون العرب ، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات و الانتاج الحربي وديروط و المدينة المنورة و بني سويف،
وادي دجلة ، المنصورة ، بورتو السويس.
وسبق واستدعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.
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