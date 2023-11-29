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معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا

11/29/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر ، يخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا غدا وبعد غد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.



واستدعي الجهاز الفني 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الاهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري ، انبي ، طلائع الجيش
،فاركو ، المقاولون العرب ، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات و الانتاج الحربي وديروط و المدينة المنورة و بني سويف،
وادي دجلة ، المنصورة ، بورتو السويس.



وسبق واستدعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.












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