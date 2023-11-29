الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

(MENAFN
- Youm7) حقق فريق
الزمالك
فوزًا مستحقًا أمام نظيره
مودرن فيوتشر ، بهدفين دون رد،
في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة
الدورى المصرى .
سجل هدفي الزمالك كلا من، أحمد سيد
زيزو
في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.
وضم تشكيل كل من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي، وخط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي
وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.
بينما ضم تشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة، وخط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم: أحمد عاطف".
بدأت المباراة سريعة وتمكن أحمد عاطف من الانفراد بمرمى
الزمالك
ورفع الكرة من فوق عواد لكنها اصطدمت بالعارضة بعد مرور أقل من دقيقة، لكن في الدقيقة الرابعة جاءت تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد
زيزو
لاعب
الزمالك
من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.
ارتفع نسق المباراة في الدقيقة 12 بعج هدف ملغي لصالح
مودرن فيوتشر
بداعي التسلل على أحمد عاطف، وتوقفت المباراة للحظات بسبب لإصابة محمد ربيعة لاعب
مودرن فيوتشر .
في الدقيقة 20 لاحت محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد طارق إلى داخل منطقة الجزاء استخلصها الدفاع في الوقت المناسب قبل أقدام أحمد سيد زيزو.
مع منتصف هذا الشوط كاد
الزمالك
أن يتقدم ويكسر حالة التعادل السلبي بتسديدة قوية عن طريق
سيف الدين الجزيري
من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحد المدافعين وتحولت إلى رمية تماس.
طالب
الزمالك
بضربة جزاء بعد عرضية منعها مافع فيوتشر من المرور وحولها لعرضية، لكن الحكم راي أن الكرة لم تلمس يد المدافع، بعدها كاد غنام محمد من الانفراد بمرمى محمد عواد لكن دفاع الزمالك ابعد الكرة.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح
الزمالك
بعد عرقلة لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء من المدافع غنام محمد، وفي الدقيقة 40 نفذها أحمد سيد زيزو بشكل ناجح بتسديدة أرضية قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتمكن الحارس
محمود جنش
من التصدي لها، وتمكن إبراهيما نداي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
بدأ الزمالك الشوط الثاني بنفس الرغبة والحماس لحسم اللقاء وتحسين وضعه في ترتيب الدوري، لكن المنافس لم يقف مكتوفي الأيدي وجاءت محاولة هجومية لمودرن فيوتشر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأس المهاجم أحمد عاطف.
واصل فيوتشر الضغط واستغل ركلة ركنية على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبد الكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمر كمال بتسديدة مباشرة اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس محمد عواد.
دفع معتمد جمال بثلاثة تبديلات بنزول عمرو السيسي ومحمد عبد الشافي وسيد عبد الله نيمار وخروج كلا من أشرف روقا ومحمد طارق وإبراهيما نداي صاحب الهدف الثاني، كما أجرى فيوتشر 3 تبديلانت بحثا عن التعويض منهم تبديل في بداية الشوط الثاني.
وفي آخر دقائق اللقاء كاد البديل شيكابالا أن يعزز فوز الفارس الأبيض حينما أطلق تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.
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