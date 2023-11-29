الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

MENAFN - Youm7) حقق فريقالزمالكفوزًا مستحقًا أمام نظيرهمودرن فيوتشر ، بهدفين دون رد،في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقةالدورى المصرى .

سجل هدفي الزمالك كلا من، أحمد سيد

زيزو

في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.

وضم تشكيل كل من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي، وخط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي

وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

بينما ضم تشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة، وخط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم: أحمد عاطف".

بدأت المباراة سريعة وتمكن أحمد عاطف من الانفراد بمرمى

الزمالك

ورفع الكرة من فوق عواد لكنها اصطدمت بالعارضة بعد مرور أقل من دقيقة، لكن في الدقيقة الرابعة جاءت تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد

زيزو

لاعب

الزمالك

من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ارتفع نسق المباراة في الدقيقة 12 بعج هدف ملغي لصالحمودرن فيوتشربداعي التسلل على أحمد عاطف، وتوقفت المباراة للحظات بسبب لإصابة محمد ربيعة لاعبمودرن فيوتشر .في الدقيقة 20 لاحت محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد طارق إلى داخل منطقة الجزاء استخلصها الدفاع في الوقت المناسب قبل أقدام أحمد سيد زيزو.مع منتصف هذا الشوط كادالزمالكأن يتقدم ويكسر حالة التعادل السلبي بتسديدة قوية عن طريقسيف الدين الجزيريمن داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحد المدافعين وتحولت إلى رمية تماس.طالبالزمالكبضربة جزاء بعد عرضية منعها مافع فيوتشر من المرور وحولها لعرضية، لكن الحكم راي أن الكرة لم تلمس يد المدافع، بعدها كاد غنام محمد من الانفراد بمرمى محمد عواد لكن دفاع الزمالك ابعد الكرة.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحالزمالكبعد عرقلة لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء من المدافع غنام محمد، وفي الدقيقة 40 نفذها أحمد سيد زيزو بشكل ناجح بتسديدة أرضية قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتمكن الحارسمحمود جنشمن التصدي لها، وتمكن إبراهيما نداي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.بدأ الزمالك الشوط الثاني بنفس الرغبة والحماس لحسم اللقاء وتحسين وضعه في ترتيب الدوري، لكن المنافس لم يقف مكتوفي الأيدي وجاءت محاولة هجومية لمودرن فيوتشر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأس المهاجم أحمد عاطف.واصل فيوتشر الضغط واستغل ركلة ركنية على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبد الكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمر كمال بتسديدة مباشرة اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس محمد عواد.دفع معتمد جمال بثلاثة تبديلات بنزول عمرو السيسي ومحمد عبد الشافي وسيد عبد الله نيمار وخروج كلا من أشرف روقا ومحمد طارق وإبراهيما نداي صاحب الهدف الثاني، كما أجرى فيوتشر 3 تبديلانت بحثا عن التعويض منهم تبديل في بداية الشوط الثاني.وفي آخر دقائق اللقاء كاد البديل شيكابالا أن يعزز فوز الفارس الأبيض حينما أطلق تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.



