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كولر تحت الحساب فى الأهلى للتعرف على أسباب الانتكاسة

11/29/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Youm7) عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، اجتماعًا
اليوم مع
مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، للحديث عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، والأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر، وتم التشديد على المدرب السويسرى بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.



كما اجتمعت الإدارة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج،
وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، وتقديم أداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.
















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