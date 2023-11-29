كولر تحت الحساب فى الأهلى للتعرف على أسباب الانتكاسة

(MENAFN
- Youm7) عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، اجتماعًا
اليوم مع
مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، للحديث عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، والأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر، وتم التشديد على المدرب السويسرى بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.
كما اجتمعت الإدارة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج،
وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، وتقديم أداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.
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