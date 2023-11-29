الصيد يهزم الشمس فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة

(MENAFN
- Youm7)
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى
الصيد على نظيره الشمس بنتيجة 3/2 ضمن مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024، والتى تم تأجيلها بسبب مشاركة لاعبات الصيد مع منتخب الشاطئية فى كأس العالم بتايلاند.
وشهدت الجولة الماضية فوز كل من، الشمس على وادى دجلة والصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .
وأقيمت على مدار الاثنين الماضى مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.
وشهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.
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