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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

11/29/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري



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