حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري







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