حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري
الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري
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