(فلسطين أرض وشعب).. معرض في البحرين يوثق معاناة أهالي غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (حدث مصور)
المنامة - 29 - 11 (كونا) -- بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمت سفارة دولة فلسطين لدى البحرين اليوم الأربعاء معرض صور لتوثيق معاناة أهالي غزة والدمار الذي لحق بالقطاع على إثر حرب الاحتلال الإسرائيلي المدمرة.
ويأتي المعرض الذي افتتحه السفير الفلسطيني لدى البحرين طه عبدالقادر بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى البحرين بالتزامن مع معرض مماثل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (النهاية) خ ن ع / م ع ع
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