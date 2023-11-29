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(فلسطين أرض وشعب).. معرض في البحرين يوثق معاناة أهالي غزة

11/29/2023 2:34:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (حدث مصور)

المنامة - 29 - 11 (كونا) -- بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمت سفارة دولة فلسطين لدى البحرين اليوم الأربعاء معرض صور لتوثيق معاناة أهالي غزة والدمار الذي لحق بالقطاع على إثر حرب الاحتلال الإسرائيلي المدمرة.
ويأتي المعرض الذي افتتحه السفير الفلسطيني لدى البحرين طه عبدالقادر بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى البحرين بالتزامن مع معرض مماثل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (النهاية) خ ن ع / م ع ع

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