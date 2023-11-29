-->

Thursday, 30 November 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة (كاتب وكتاب) تناقش رواية (الحرب) ضمن الأنشطة الثقافية لمعرض الكويت الدولي للكتاب

11/29/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- ناقشت ندوة (كاتب وكتاب) رواية (الحرب) للكاتب والروائي العماني الدكتور محمد اليحيائي ضمن الفعاليات الثقافية بمعرض الكويت الدولي للكتاب ال46.
وأكد اليحيائي خلال الندوة التي أدارتها الشاعرة سعدية المفرح اليوم الأربعاء ان مكانة الكويت كانت ولا زالت تواصل المشروع التنويري الذي بدأته في خمسينيات القرن الماضي من اصدارات رائدة لافتا إلى أنها دولة مؤسسة للرواية على مستوى الوطن العربي.
وقال إنه بدأ بكتابة القصة القصيرة في بدايات ثمانينيات القرن الماضي مبينا ان الرواية ليست تطورا للقصة القصيرة بل هما نوعان منفصلان من الفن ولكل فن شروطه وأساسياته.
وأضاف أن الاقدام على كتابة الرواية لا يحتاج فقط لوجود حكاية وشخصيات بل لأدوات أكثر تعقيدا إذ تتطلب قدرا من المغامرة والجرأة على كسر القواعد القائمة.
وأوضح أن رواية (الحرب) ولدت بقصة قصيرة وأنه كلما عاد لقراءتها كانت تطول وشخصية الرواية تنمو وتكبر وحين عاد إليها بعد توقف لم تكن بهذه الصيغة حيث استكمل كتابتها حتى ظهرت بهذا الشكل مبينا أن زمن القصة لا يختلف ان كان لقصة قصيرة أو رواية بل ذلك له علاقة بفن الكتابة.
وذكر انه "في الرواية نستطيع قول ما لا تتسع له القصة القصيرة من كلمات تؤرخ للتحولات الاجتماعية" معتبرا أنها "أكثر فن أدبي أرخ للانسان والمجتمعات ولكن ليس في الصيغة المباشرة إذ ان الرواية تقوم بالأساس على الخيال.
وأشار إلى أن العمانيين يميلون للتاريخ في كتاباتهم وذلك استنادا على التاريخ الكبير الذي تمتلكه سلطة عمان ومجتمعها الذي وجد قبل قيام السلطنة كدولة موضحا أن الرواية تؤرخ أفضل من السرد التاريخي لكنها ليست وثيقة تاريخية إذ ان الاماكن والمسميات الجغرافية حقيقية في الرواية لكن الأحداث ممكن أن تكون خيالية.
واليحيائي كاتب وروائي عماني حاصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ وله عدة إصدارات منها (يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها) و(البيت والنافذة) حيث حصلت روايته (الحرب) على جائزة (كتارا 2023).
يذكر أن المعرض الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل ويشهد مشاركة 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية وتتضمن 486 دار نشر بما يعكس مكانة دولة الكويت الثقافية المرموقة.(النهاية)

م د م / ا ع ب




MENAFN29112023000071011013ID1107511179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث