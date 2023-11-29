مراكش.. انطلاق فعاليات اجتماع النواب العموم العرب بمشاركة دولة الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 29 - 11 (كونا) -- انطلقت بمدينة (مراكش) المغربية اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمشاركة رؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول العربية والوفود المرافقة بينها وفد دولة الكويت برئاسة النائب العام المستشار سعد الصفران.

وشدد رئيس النيابة العامة بالمغرب الحسن الداكي في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام) على أهمية الدورة الحالية مشيرا إلى أنها تأتي وسط مجموعة من التحديات المرتبطة بأمن المجتمعات العربية واستقرارها.

وقال الداكي إن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن موضوعات "سيكرس التعاطي معها ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها".

من جانبه ذكر النائب العام في مصر المستشار محمد شوقي في كلمة مماثلة أن الاجتماع يأتي في إطار الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بصورها كافة وتشجيعا للحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزا للعدالة المنجزة.

وأضاف شوقي أن الاجتماع يستكمل اجتماعات الجمعية السابقة ويبني عليها من حيث تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في جمع الأدلة وتقديمها وتتبع ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف "لن يكون إلا بحوار قضائي عربي مستدام لتوطيد العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من أفضل الممارسات".

ويناقش المشاركون على أمد ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين النيابات العامة في الدول العربية من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم مثل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

ويشهد اجتماع جمعية النواب العموم العرب عقد مؤتمر دولي في موضوع (جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والاكراهات).

ويضم وفد دولة الكويت الذي يترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران كلا من المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ووكيل النيابة مشاري السالم ووكيل النيابة محمد الوهيب ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.

كما يشارك في الاجتماع ممثلو هيئات دولية معنية منهم رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين. (النهاية) م ر ي / م ج ب