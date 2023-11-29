مراكش.. انطلاق فعاليات اجتماع النواب العموم العرب بمشاركة دولة الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 29 - 11 (كونا) -- انطلقت بمدينة (مراكش) المغربية اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمشاركة رؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول العربية والوفود المرافقة بينها وفد دولة الكويت برئاسة النائب العام المستشار سعد الصفران.
وشدد رئيس النيابة العامة بالمغرب الحسن الداكي في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام) على أهمية الدورة الحالية مشيرا إلى أنها تأتي وسط مجموعة من التحديات المرتبطة بأمن المجتمعات العربية واستقرارها.
وقال الداكي إن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن موضوعات "سيكرس التعاطي معها ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها".
من جانبه ذكر النائب العام في مصر المستشار محمد شوقي في كلمة مماثلة أن الاجتماع يأتي في إطار الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بصورها كافة وتشجيعا للحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزا للعدالة المنجزة.
وأضاف شوقي أن الاجتماع يستكمل اجتماعات الجمعية السابقة ويبني عليها من حيث تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في جمع الأدلة وتقديمها وتتبع ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف "لن يكون إلا بحوار قضائي عربي مستدام لتوطيد العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من أفضل الممارسات".
ويناقش المشاركون على أمد ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين النيابات العامة في الدول العربية من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم مثل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ويشهد اجتماع جمعية النواب العموم العرب عقد مؤتمر دولي في موضوع (جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والاكراهات).
ويضم وفد دولة الكويت الذي يترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران كلا من المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ووكيل النيابة مشاري السالم ووكيل النيابة محمد الوهيب ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.
كما يشارك في الاجتماع ممثلو هيئات دولية معنية منهم رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين. (النهاية) م ر ي / م ج ب
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