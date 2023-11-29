جمعية النواب العموم العرب تنتخب السعودية رئيسا والمغرب أمينا عاما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) 29 - 11 (كونا) -- انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب اليوم الأربعاء السعودية رئيسا لدورتها المقبلة والمغرب أمينا عاما.
كما جرى انتخاب نواب الرئاسة ممثلين في كل من مصر عن منطقة شمال إفريقيا وسلطنة عمان عن منطقة الخليج العربي وفلسطين عن منطقة الشام.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام" بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة وحضور هيئات دولية معنية.
ويشهد الاجتماع عقدة ندوة دولية تحت عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر: التحديات والإكراهات" بمشاركة هيئات وفاعلين دوليين معنيين بالموضوع الى جانب وفود الدول العربية الاعضاء.
ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين النيابات العامة في الدول العربية من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية مثل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع بوفد يرأسه النائب العام سعد الصفران وعضوية المحامي الاول بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ووكيل النيابة مشاري السالم ووكيل النيابة محمد الوهيب ومدير ادارة مكتب النائب العام محمد الصواغ. (النهاية)
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