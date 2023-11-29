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جمعية النواب العموم العرب تنتخب السعودية رئيسا والمغرب أمينا عاما

11/29/2023 2:34:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) 29 - 11 (كونا) -- انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب اليوم الأربعاء السعودية رئيسا لدورتها المقبلة والمغرب أمينا عاما.
كما جرى انتخاب نواب الرئاسة ممثلين في كل من مصر عن منطقة شمال إفريقيا وسلطنة عمان عن منطقة الخليج العربي وفلسطين عن منطقة الشام.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام" بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة وحضور هيئات دولية معنية.
ويشهد الاجتماع عقدة ندوة دولية تحت عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر: التحديات والإكراهات" بمشاركة هيئات وفاعلين دوليين معنيين بالموضوع الى جانب وفود الدول العربية الاعضاء.
ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين النيابات العامة في الدول العربية من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية مثل جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع بوفد يرأسه النائب العام سعد الصفران وعضوية المحامي الاول بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل ووكيل النيابة مشاري السالم ووكيل النيابة محمد الوهيب ومدير ادارة مكتب النائب العام محمد الصواغ. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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