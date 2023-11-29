الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: موقفنا ثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين طه اليوم الأربعاء موقف المنظمة الثابت في الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه ومقدساته وكرامته حقوقه وقضيته العادلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.
وأشار الأمين العام إلى أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن هذا العام مع عدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق على فلسطين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان موقف المنظمة في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في ال11 من نوفمبر الحالي بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال إن غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير قد شجع الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة جرائمها ومكنتها من الإفلات من العقاب وساهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين.
ودعا البيان إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا.
وشدد على رفض المنظمة المطلق لخطط قوة الاحتلال الإجرامية الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني مؤكدا أرض دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية وبما فيها مدينة القدس المحتلة تشكل وحدة جغرافية واحدة.
وأشار البيان إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة ولاسيما على المسجد الأقصى المبارك مشددا على مكانة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها.
ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وطالب في هذا الصدد بأن تتحول الإدانة الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وفاعلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) وذلك في إطار دعم جهود وفرص تحقيق السلام.
وجدد البيان دعوة المنظمة للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. (النهاية)
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