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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: موقفنا ثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

11/29/2023 2:34:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين طه اليوم الأربعاء موقف المنظمة الثابت في الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه ومقدساته وكرامته حقوقه وقضيته العادلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.
وأشار الأمين العام إلى أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن هذا العام مع عدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق على فلسطين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان موقف المنظمة في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في ال11 من نوفمبر الحالي بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال إن غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير قد شجع الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة جرائمها ومكنتها من الإفلات من العقاب وساهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين.
ودعا البيان إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا.
وشدد على رفض المنظمة المطلق لخطط قوة الاحتلال الإجرامية الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني مؤكدا أرض دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية وبما فيها مدينة القدس المحتلة تشكل وحدة جغرافية واحدة.
وأشار البيان إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة ولاسيما على المسجد الأقصى المبارك مشددا على مكانة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها.
ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وطالب في هذا الصدد بأن تتحول الإدانة الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وفاعلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) وذلك في إطار دعم جهود وفرص تحقيق السلام.
وجدد البيان دعوة المنظمة للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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