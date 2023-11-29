(الفتاة) يتوج بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه للفتيات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- توج نادي الفتاة الرياضي بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه للفتيات للموسم الرياضي المحلي (2023/2024) التي نظمها الاتحاد الكويتي للعبة واختتمت مساء اليوم الاربعاء بعد ثلاثة أيام من المنافسات وسط مشاركة نحو 150 لاعبة من 15 ناديا واكاديمية متخصصة باللعبة.
وتمكن (الفتاة) من حسم البطولة التي اقيمت بصالة الاتحاد بنادي السالمية وشملت فئات البراعم والاشبال والشباب والعمومي بعد ان جمع 36 نقطة بفارق كبير عن نادي العيون للفتيات الذي تحصل على 9 نقاط متقدما على نادي الكويت الذي احتل المركز الثالث بذات الرصيد بعد ان فاز بمراكز أول أكثر من نادي الكويت.
وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد سعاد الرومي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الختام ان البطولة تميزت بمشاركة كبيرة من اللاعبات في مختلف مسابقاتها (كوميتيه) القتالية و(الكاتا) الاستعراضية بكل المراحل السنية مهنئة اللاعبات الفائزات بمسابقاتها.
واضافت الرومي ان نسخة هذه البطولة شهدت مشاركة كبيرة وشكلت فرصة مهمة لاكتشاف مواهب مميزة من كافة الاعمار مؤكدة حرص الاتحاد على دعم الرياضة النسائية وتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة الرياضة.
من جانبه قال مدرب منتخب الكويت للكاراتيه سعد الرشيدي في تصريح مماثل ان البطولة شهدت مستوى جيدا في مختلف مسابقاتها منوها بجهود رئيس واعضاء الاتحاد الكويتي للعبة على اهتمامهم بتطوير الرياضة النسائية بهذه اللعبة.
وأوضح الرشيدي أن البطولات المحلية تكتسب أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبات (أزرق الكاراتيه) للبطولات الخارجية مبديا اعجابه بهمة واصرار الفتيات الكويتيات على ممارسة رياضتهن المفضلة.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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