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(الفتاة) يتوج بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه للفتيات

11/29/2023 2:34:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- توج نادي الفتاة الرياضي بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه للفتيات للموسم الرياضي المحلي (2023/2024) التي نظمها الاتحاد الكويتي للعبة واختتمت مساء اليوم الاربعاء بعد ثلاثة أيام من المنافسات وسط مشاركة نحو 150 لاعبة من 15 ناديا واكاديمية متخصصة باللعبة.
وتمكن (الفتاة) من حسم البطولة التي اقيمت بصالة الاتحاد بنادي السالمية وشملت فئات البراعم والاشبال والشباب والعمومي بعد ان جمع 36 نقطة بفارق كبير عن نادي العيون للفتيات الذي تحصل على 9 نقاط متقدما على نادي الكويت الذي احتل المركز الثالث بذات الرصيد بعد ان فاز بمراكز أول أكثر من نادي الكويت.
وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد سعاد الرومي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الختام ان البطولة تميزت بمشاركة كبيرة من اللاعبات في مختلف مسابقاتها (كوميتيه) القتالية و(الكاتا) الاستعراضية بكل المراحل السنية مهنئة اللاعبات الفائزات بمسابقاتها.
واضافت الرومي ان نسخة هذه البطولة شهدت مشاركة كبيرة وشكلت فرصة مهمة لاكتشاف مواهب مميزة من كافة الاعمار مؤكدة حرص الاتحاد على دعم الرياضة النسائية وتشجيع الفتاة الكويتية على ممارسة الرياضة.
من جانبه قال مدرب منتخب الكويت للكاراتيه سعد الرشيدي في تصريح مماثل ان البطولة شهدت مستوى جيدا في مختلف مسابقاتها منوها بجهود رئيس واعضاء الاتحاد الكويتي للعبة على اهتمامهم بتطوير الرياضة النسائية بهذه اللعبة.
وأوضح الرشيدي أن البطولات المحلية تكتسب أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبات (أزرق الكاراتيه) للبطولات الخارجية مبديا اعجابه بهمة واصرار الفتيات الكويتيات على ممارسة رياضتهن المفضلة.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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