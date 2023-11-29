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مصر تؤكد أهمية قيام الدول الفاعلة بالضغط على الاحتلال لوقف سياسات العقاب الجماعي في غزة

11/29/2023 2:34:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 11 (كونا) -- أكدت مصر أهمية قيام الدول الفاعلة دوليا ولاسيما الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي في قطاع غزة والتي تهدف إلى دفع سكان القطاع إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم لتصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بمدينة (نيويورك) مع وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن وانغ يي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وشدد شكرى على أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وعدم الاكتفاء بالرفض والإدانة خاصة مع استمرار إسرائيل في سياساتها لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضاربة برفض المجتمع الدولي لهذه السياسات عرض الحائط.
وأعرب عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للحقوق العربية والإسلامية والمدافعة عن الشرعية الدولية والمبادئ.
وأكد تعويله على رئاسة الصين وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم التحركات العربية والإسلامية لتحقيق وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
واستعرض في هذا السياق جهود التعاون بين مصر وقطر لاستكمال وتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
وأعرب شكري عن تطلعه إلى دعم الصين لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2712) الداعي إلى إنشاء هدنة وممرات إنسانية في قطاع غزة.
ولفت في هذا الإطار إلى أنه لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن فضلا عن التطلع إلى دعم الصين لاعتماد مشروع القرار العربي - الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن لتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشيرا إلى كونه مشروع قرار إنساني وليس سياسي.
من جانبه أكد وزير خارجية الصين موقف بلاده الداعم لمسار حل الدولتين كحل لا بديل عنه للقضية الفلسطينية.
وأعرب عن استعداد بلاده لبذل كامل جهودها لتحقيق وقف اطلاق النار الدائم وغير المشروط في القطاع وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
واشاد بجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة وتمديده ليومين إضافيين بما يتيح إنفاذ المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والحيلولة دون خروجه عن السيطرة.
وذكر البيان أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم لدعوة الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن لعقد جلسة الإحاطة حول الوضع في غزة على المستوى الوزاري.
وأكدوا أهمية قيام مجلس الأمن بالتدخل لفرض وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا وعدم الاكتفاء بمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واستعرض وزراء الخارجية في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.
واشاروا إلى وجود فرصة جديدة أمام مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال فرض تنفيذ القرار رقم (2712) الصادر عن المجلس في منتصف نوفمبر الجاري فضلا عن اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية لتعزيز إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والتغلب عن المعوقات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات إلى أهالي القطاع.
وشدد وزراء الخارجية على الرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة سواء داخل القطاع أو إقامة مناطق عازلة في شمال القطاع أو تهجيرهم خارجه إلى دول الجوار.
وأعرب الوزراء عن تطلعهم إلى الدور المأمول من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الدفع نحو مسار سياسي جاد يؤدى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة الجانبين.
واشار البيان إلى اتفاق وزراء الخارجية على استمرار التشاور والتنسيق المتبادل للدفع نحو وقف الحرب على غزة وتدشين مسار سياسي جاد يفضي إلى إنشاء الدول الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين معربين عن تطلعهم بأن يتحدث مجلس الأمن اليوم بصوت واحد. (النهاية)

ع ف ف / ر س




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