روسيا تدعو إلى ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

روسيا تدعو إلى ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة
التاريخ
11/29/2023 2:34:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 تشرين الثاني (بترا)-أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أهمية الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة وسط تبادل الأسرى، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين.
وقال بوغدانوف، في تصريحات صحفية: "منذ البداية دعت روسيا إلى وقف الأعمال العدائية، وإلى إطلاق جميع الأسرى، والبدء في عملية مفاوضات لإقامة سلام عادل وشامل".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 22:17:02
MENAFN29112023000117011021ID1107511170
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