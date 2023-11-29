روسيا تدعو إلى ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 29 تشرين الثاني (بترا)-أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أهمية الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة وسط تبادل الأسرى، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين.

وقال بوغدانوف، في تصريحات صحفية: "منذ البداية دعت روسيا إلى وقف الأعمال العدائية، وإلى إطلاق جميع الأسرى، والبدء في عملية مفاوضات لإقامة سلام عادل وشامل".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 22:17:02