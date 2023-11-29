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روسيا: إحباط مخطط لتفجير محطة للقطارات في موسكو

11/29/2023 2:34:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 29 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مشتبه به بتهمة التخطيط لتفجير إرهابي في محطة للقطارات بالعاصمة موسكو.
وقال الأمن الروسي في بيان له:" أثبت التحقيق أن المشتبه به وافق على تنفيذ هجوم إرهابي بعد أن تلقى مهمة من شريك مجهول مقابل المال، بتفجير حاوية بإحدى محطات السكك الحديدية بالعاصمة موسكو".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 22:16:08

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