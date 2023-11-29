روسيا: إحباط مخطط لتفجير محطة للقطارات في موسكو

روسيا: إحباط مخطط لتفجير محطة للقطارات في موسكو
التاريخ
11/29/2023 2:34:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مشتبه به بتهمة التخطيط لتفجير إرهابي في محطة للقطارات بالعاصمة موسكو.
وقال الأمن الروسي في بيان له:" أثبت التحقيق أن المشتبه به وافق على تنفيذ هجوم إرهابي بعد أن تلقى مهمة من شريك مجهول مقابل المال، بتفجير حاوية بإحدى محطات السكك الحديدية بالعاصمة موسكو".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 22:16:08
MENAFN29112023000117011021ID1107511169
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