روسيا: إحباط مخطط لتفجير محطة للقطارات في موسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 29 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مشتبه به بتهمة التخطيط لتفجير إرهابي في محطة للقطارات بالعاصمة موسكو.

وقال الأمن الروسي في بيان له:" أثبت التحقيق أن المشتبه به وافق على تنفيذ هجوم إرهابي بعد أن تلقى مهمة من شريك مجهول مقابل المال، بتفجير حاوية بإحدى محطات السكك الحديدية بالعاصمة موسكو".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 22:16:08