التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء وصفي التل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة بمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل، رحمه الله، تتضمن خبرا نشر في صحيفة "الأنباء" الصادر في 29 تشرين الثاني 1971.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أن الخبر تناول تفاصيل حادثة الاغتيال السياسي الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار المجاورة المتعلقة بالحادثة الأليمة، مثل: إصابة وزير الخارجية الأردني آنذاك عبدالله صلاح، في عملية الاغتيال.

وأشار إلى أن النص يظهر أيضا نعي جلالة الملك الحسين رئيس وزرائه التل، وإعلان الديوان الملكي مدة الحداد 40 يوما، بالإضافة إلى تعازي الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، للملك الحسين في مصابه بهذه الواقعة.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 22:15:12