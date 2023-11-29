وزير الخارجية: إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن على عدوانها تغطية لجرائمها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 28 تشرين الثاني (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وألقى الصفدي كلمة، خلال أعمال الاجتماع، تالياً نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

ثلاثة وثلاثون يوماً مضت منذ جئت وزملاء آخرون نطلبكم قراراً يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المُحتل. لم يصدر القرار. ولم يتوقف العدوان. استشرس أكثر. وزاد همجية، ودموية، ووحشية.

اعتبرت إسرائيل صمت المجلس على عدوانها تغطية لجرائمها، فسرقت حياة 3750 طفلاً فلسطينياً آخر منذ اجتماعنا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ليصل عدد الأطفال الذين ارتقوا نتيجة عدوانها إلى 6159 من دون إحصاء من يزال منهم مدفوناً تحت الأنقاض، ومن دون عد، 61 طفلاً ارتقوا منذ بدء العدوان في الضفة الغربية، وآخرهم آدم سامر الغول (8 أعوام)، وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاماً) قتلهما الاحتلال أمس.

بعض هؤلاء الأطفال قتله فسفور الاحتلال الأبيض. بعضهم قتله مرض منعت إسرائيل وصول دوائه.

وآخرون ارتقوا في ركام بيوت دمرتها قنابل إسرائيل الدقيقة.

دمهم نور. دمهم حـــق.

هذه هي العدوانية الإسرائيلية الانتقامية الفجّة، التي ما يزال البعض يبررها دفاعاً عن النفس، في تجاوز آخر للقانون الدولي، الذي ينص حاسماً، أن لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس.

هذه هي الانتقامية التي قتلت 15 ألف فلسطيني من أهل غزة، والتي لم تسمح منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي بدخول إلا حوالي 4775 شاحنة مساعدات، أي ما لا يكاد يغطي حاجة ثلاثة أيام ونصف خلال 38 يوماً حسب تقديرات الأونروا، التي قالت إن قطاع غزة المحاصر يحتاج 800 شاحنة من المساعدات يومياً.

تغذي هذه المجزرة غرائز عنصريين إسرائيليين اعتادوا نكران إنسانية الفلسطينيين، وجعلوا منابرهم الوزارية والبرلمانية منصات كراهية، تنطلق منها سياسات قتل الفلسطينيين، وتشريدهم، وتهجيرهم، وتجويعهم، وانتهاك حرمة مقدساتهم، واستباحة حقهم في الحياة، وحقهم في الكرامة، وحقهم في الحرية.

من يريد حماية شعبه، لا يسرق حياة شعب آخر، ويسلح المستوطنين، ويحمي إرهابهم. من يريد أمن شعبه، لا يستعمر أرض شعب آخر، ويسجن أطفاله، من دون محاكمة، وبلا رحمة.

الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو سبب الصراع، وهو أساس الشر. زواله هو سبيل الأمن، وطريق السلام، للفلسطينيين، وللإسرائيليين ولكل شعوب المنطقة.

يكذب من يقول لكم إن الصراع ديني. يحاول عبثاً أن يزور التاريخ، وأن يزور الراهن الذي تتحدى بشاعته التي يفاقمها الاحتلال بدم الأبرياء، ومعاناتهم إنسانيتنا المشتركة. هناك صراع لأن هناك احتلال غاشم، وظلم سافر، سرق ماضي شعب كامل، ويدمر حاضره، ويحاصر مستقبله في ضيق قمعه وكراهيته.

التنمر أداة منعدم الحجة، وفاقد المنطق، وهشيش الطرح. لا تذعنوا لتنمر من اعتمد البطش منهجاً، فيهاجم أمين عام الأمم المتحدة، مرة، واليونسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مرة أخرى، وكل من يقول لا للقتل، ولا للتجويع، ولا للحصار، ولا لخرق القانون الدولي.

نحن، العرب، قدمنا طرحاً كاملاً لسلام كامل ينعم في ظله الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن. مبادرتنا العربية تعود للعام 2002. ماذا قدمت إسرائيل التي رفضت مبادرتنا لتحقيق السلام لتجلب السلام لشعبها وللفلسطينيين؟ ماذا فعلت غير تكريس الاحتلال؟

نطلب أن يفرض مجلس الأمن وقف النار لينته العدوان. ونطلب أن يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينته الصراع.

كلكم تدعمون حل الدولتين، الذي يعني، تعريفاً، انتهاء الاحتلال.

عملية سلمية جديدة تمتلك إسرائيل قدرة جعلها مفاوضات عبثية لن تنتج هذا الحل.

ثمة سبيلٌ واحدٌ للسلام الذي ننشده جميعاً، وهو أن يعتمد مجلس الأمن قراراً ملزماً يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود الرابع من حزيران 1967، ويفرض أيضاً إطلاق خطوات محددة الزمن لتنفيذه، ويمنع الخطوات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، التي تكرس الاحتلال، وتقتل فرص السلام، والإيمان به.

استجابة إسرائيل لهذا القرار تحقق السلام والأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين، وتضع المنطقة على طريق مستقبل لا خوف فيه، ولا قهر، ولا كره.

رفضها يعني إصرارها على أن يظل الصراع مصير منطقتنا، ويجب أن يضعها في مواجهة فعل دولي لاجم، يحاصر غطرستها، ويعاقب تعنتها، ويجعل كلفة احتلالها عالية حد استحالة استمراره.

بغير ذلك، سيبقى الصراع، وستتفجر بعد الحرب على غزة حروب، فللحرية باب، في كل زمان، وفي كل مكان.

أحبطت إسرائيل جهد تحقيق السلام على مدى الثلاثين عاما الماضية، فحالت دون المنطقة وحقها بالأمن والاستقرار.

لا تسمحوا لها أن تُغرق المنطقة في دوامات دم وصراع لثلاثين سنة أخرى.

إرادة الحياة أقوى من غرائزية القتل. فطرة الحرية أصلب من نزعة البطش.

ما إن أتاحت الهدنة للفلسطينيين مساحة تنفس حتى سار غزيون شمالاً نحو حواريهم المدفونة بركام بيوتهم.

ما إن توقفت قنابل إسرائيل عن تدمير غزة حتى خرج أطفالها إلى شوارعها يلعبون، ويحلمون.

ما إن دفن وائل الدحدوح زوجته وابنته وابنه وحفيدته الرضيعة حتى امتشق مايكرفونه، يحكي صمود شعبه، الشعب الفلسطيني، الذي يريد العدالة، ينشد الحرية، يطلب الحق، ويستحق الحياة.

اليوم، هو اليوم الدولي للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. ليكن التضامن حقيقياً، ينهي سفك دم أبنائه في غزة وفي الضفة الغربية، ويؤكد له أن العالم يقف مع حقه في الحرية، وتقرير المصير، وضد الاحتلال، وظلم الاحتلال.

الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان.

الاحتلال والأمن ضدان لا يلتقيان.

نحن نريد السلام عادلاً وشاملاً ودائماً، سلاماً سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقدس المحتلة عاصمة أبدية لها، على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

هذا السلام، حق لكل شعوب المنطقة، حق للفلسطينيين وحق للإسرائيليين. طريقه واضحة، وتحقيقه مسؤولية دولية.

قفوا بوجه من يحول دونه.

افرضوا هذا السلام.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما شارك الصفدي في الفعالية التي أقامتها الأمم المتحدة، اليوم، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

--(بترا)





ص خ/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 22:13:09