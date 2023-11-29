فرنسا تندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتدعو لمحاكمة مرتكبيه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- نددت فرنسا بأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى "وضع حدّ لها" ومعاقبة المنفذين.

ووفقاً ل(يورو نيوز)، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، اليوم الأربعاء، "نكرر إدانتنا الحازمة لهذا العنف وقلقنا لتزايد هذا العنف"، و"ندعو إسرائيل إلى وضع حدّ لهذا العنف، ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات"، مطالبة المجتمع الدولي بأداء دور على هذا الصعيد.

وشددت على أن هذه الانتهاكات ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بعمق وتقوض آفاق حلّ الدولتين"، موضحة أن فرنسا لا تستبعد أي خيار، في إشارة إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد أو مجموعات من المستوطنين.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 21:43:35