فرنسا تندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتدعو لمحاكمة مرتكبيه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- نددت فرنسا بأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى "وضع حدّ لها" ومعاقبة المنفذين.
ووفقاً ل(يورو نيوز)، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، اليوم الأربعاء، "نكرر إدانتنا الحازمة لهذا العنف وقلقنا لتزايد هذا العنف"، و"ندعو إسرائيل إلى وضع حدّ لهذا العنف، ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات"، مطالبة المجتمع الدولي بأداء دور على هذا الصعيد.
وشددت على أن هذه الانتهاكات ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بعمق وتقوض آفاق حلّ الدولتين"، موضحة أن فرنسا لا تستبعد أي خيار، في إشارة إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد أو مجموعات من المستوطنين.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 21:43:35
MENAFN29112023000117011021ID1107511165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.