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بلدية غزة تدين تدمير الاحتلال لنصب الجندي المجهول

11/29/2023 2:34:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الثاني (بترا)- دانت بلدية غزة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لحديقة ونصب تذكاري للجندي المجهول في مدينة غزة خلال اجتياحه لمناطق غرب المدينة.
وقالت البلدية، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن الحديقة والنصب التذكاري للجندي تعتبران أهم معالم المدينة وقلبها النابض، وتم تشييدها في عهد الإدارة المصرية في خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه تم إنشاء النصب التذكاري عام 1956 من القرن الماضي، ويرمز لتضحيات الشعبين الفلسطيني والمصري ودفاعهما عن كرامتهما وحقوقهما الوطنية.
وأكدت البلدية أن الحديقة والنصب هما من المعالم الثقافية والحضارية وأن تدمير الاحتلال لهما يندرج ضمن العدوان الهمجي الإسرائيلي بقتله آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وآلاف المنازل خلال العدوان.
ودعت بلدية غزة منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو )، ومنظمة البيئة العالمية لضرورة التدخل لوقف وإدانة أفعال الاحتلال بحق الرموز والتراث، مؤكدة أن الاحتلال يهدف من وراء تدميره للحديقة والنصب التذكاري إلى قتل الحقيقة والكرامة وتدمير المعالم الإنسانية والوطنية التي تجسد رمز وهوية الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 21:41:20

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