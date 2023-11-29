بلدية غزة تدين تدمير الاحتلال لنصب الجندي المجهول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الثاني (بترا)- دانت بلدية غزة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لحديقة ونصب تذكاري للجندي المجهول في مدينة غزة خلال اجتياحه لمناطق غرب المدينة.
وقالت البلدية، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن الحديقة والنصب التذكاري للجندي تعتبران أهم معالم المدينة وقلبها النابض، وتم تشييدها في عهد الإدارة المصرية في خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه تم إنشاء النصب التذكاري عام 1956 من القرن الماضي، ويرمز لتضحيات الشعبين الفلسطيني والمصري ودفاعهما عن كرامتهما وحقوقهما الوطنية.
وأكدت البلدية أن الحديقة والنصب هما من المعالم الثقافية والحضارية وأن تدمير الاحتلال لهما يندرج ضمن العدوان الهمجي الإسرائيلي بقتله آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وآلاف المنازل خلال العدوان.
ودعت بلدية غزة منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو )، ومنظمة البيئة العالمية لضرورة التدخل لوقف وإدانة أفعال الاحتلال بحق الرموز والتراث، مؤكدة أن الاحتلال يهدف من وراء تدميره للحديقة والنصب التذكاري إلى قتل الحقيقة والكرامة وتدمير المعالم الإنسانية والوطنية التي تجسد رمز وهوية الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 21:41:20
MENAFN29112023000117011021ID1107511164
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