رئيس وزراء قطر: الفلسطينيون عاشوا الجحيم خلال الأسابيع الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أمام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إن الفلسطينيين "مروا بالجحيم" في الأسابيع الماضية.
وقال آل ثاني إن بلاده بدأت اتصالات وثيقة مع الأطراف لوقف إراقة الدماء وضمان عودة الأسرى، مشيرا الى المفاوضات رفيعة المستوى الأخيرة التي لعبت فيها قطر دوراً مركزياً وان الاتفاق أدى إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء الفلسطينيين ومهدت الطريق لإيصال المزيد من المساعدات إلى الجيب.
وقال رئيس الوزراء آل ثاني إنه يتطلع إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل مجلس الأمن، بما في ذلك إنشاء آلية مراقبة للإشراف على توزيع المساعدات.
وشدد آل ثاني على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني قبل كل شيء، دون ازدواجية المعايير، مضيفا "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو السلام".
وقال "إن أي محاولة لتجنب اتخاذ إجراءات مباشرة لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف"، مشددا على أننا "ندعو للسلام، ولن تنعم المنطقة بالسلام والأمن دون قيام الدولة الفلسطينية".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
29/11/2023 21:38:42
MENAFN29112023000117011021ID1107511163
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