رئيس وزراء قطر: الفلسطينيون عاشوا الجحيم خلال الأسابيع الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أمام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إن الفلسطينيين "مروا بالجحيم" في الأسابيع الماضية.

وقال آل ثاني إن بلاده بدأت اتصالات وثيقة مع الأطراف لوقف إراقة الدماء وضمان عودة الأسرى، مشيرا الى المفاوضات رفيعة المستوى الأخيرة التي لعبت فيها قطر دوراً مركزياً وان الاتفاق أدى إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء الفلسطينيين ومهدت الطريق لإيصال المزيد من المساعدات إلى الجيب.

وقال رئيس الوزراء آل ثاني إنه يتطلع إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل مجلس الأمن، بما في ذلك إنشاء آلية مراقبة للإشراف على توزيع المساعدات.

وشدد آل ثاني على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني قبل كل شيء، دون ازدواجية المعايير، مضيفا "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو السلام".

وقال "إن أي محاولة لتجنب اتخاذ إجراءات مباشرة لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف"، مشددا على أننا "ندعو للسلام، ولن تنعم المنطقة بالسلام والأمن دون قيام الدولة الفلسطينية".

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 21:38:42