الحركة الفلسطينية الأسيرة: الاحتلال حوّل سجونه لمقابر حديدية قاتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- قالت الحركة الفلسطينية الأسيرة إن الاحتلال الإسرائيلي "قام بإخضاعنا لظروف اعتقالية خطرة وحوّل جميع السجون إلى مقابر حديدية قاتلة، وشن عمليات اغتيال وإعدام ممنهج بحق الأسرى أدت إلى استشهاد عدد منهم، مثلما يقوم بالتهديد اليومي لتنفيذ المزيد من الإعدامات بحق الأسرى".

وأكدت الحركة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن أفراد الأمن في السجون يصرخون في وجه الأسرى بأن لديهم تعليمات بقتل الأسرى في حالة الاحتجاح على الإجراءات العقابية.

وقالت الحركة إننا لا نطالب بتحرير جميع الأسرى من السجون التي هي مهمة المقاومة، "ولكن إلى أن يكتب الله لنا الحرية فإننا نطلب منكم أن تقفوا عند مسؤولياتكم الأخلاقية والإنسانية والدولية وبأن تكفوا يد المحتل عن الإجرام بحقنا وأن توقفوا عملية القتل الممنهج التي نتعرض لها، وحتى تتوقف هذه الهجمة الانتقامية النازية الفاشية بحقنا".

وعبرت الحركة الفلسطينية الأسيرة عن فخرها واعتزازها بالتعامل الإنساني مع أسرى العدو من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة، في الوقت الذي يسابق فيه الاحتلال الزمن للإيغال في دمائنا والتنكيل بنا والإجرام بحقنا داخل سجونه، والسعي المحموم من قبل أطراف عدة، داخل الكيان الصهيوني لإقرار قانون إعدام الأسرى في الكنيست الصهيوني.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

29/11/2023 21:36:29

