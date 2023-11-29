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المالكي يطالب بحماية دولية لشعب فلسطين

11/29/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، رياض المالكي، اليوم أمام مجلس الأمن الدولي توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المالكي "نحن على مفترق طرق تاريخي" وأن حماية الفلسطينيين لا يمكن أن تضمنها قوات الاحتلال المتواطئة في هذه الجرائم، مضيفا "نحن بحاجة إلى الحماية الدولية والعمل الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب لمنع تكرار هذه الجرائم التي تحدث يوميا وفي وضح النهار".
وقال المالكي إن "ما يعانيه شعبنا الآن هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في توفير هذه الحماية والمساءلة."
وأكد المالكي ضرورة أن تصبح الهدنة في غزة وقفا لإطلاق النار، مضيفا إن "هذه ليست حرب" بل مذبحة لا يمكن لأحد أن يبررها، ما يحتم وضع حد لها."
وأشار المالكي الى أن إسرائيل قتلت أكثر من 15 ألف فلسطيني، من بينهم 10 آلاف من النساء والأطفال" محذرا من أنه "لا أحد آمن في غزة، لا الأطفال، ولا الأطباء، ولا كل العاملين في المجال الإنساني، من صحفيين، وموظفي الأمم المتحدة، مؤكدا أن البعض من هؤلاء قُتلوا بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وقال المالكي "إن إسرائيل تحاول تخويف من ينتقدونها ويدافعون عن سيادة القانون الدولي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات التي تعتبر نفسها حليفة لإسرائيل والأمين العام ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.
وشدد على أن "إسرائيل لا تسعى إلى الأمن حيث أن لو كان الأمر كذلك، لاختارت السلام مضيفا أن هذه الحكومة الإسرائيلية، أكثر من أي حكومة أخرى، تعتبر أن التهديد الاستراتيجي الذي تواجهه هو إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال المالكي أن لغزة مكانة خاصة جدًا في تاريخنا الوطني وان اسمها اليوم هو عدد الأشخاص الذين يتلفظون بكلمة فلسطين حول العالم، لا يمكن محوها، ولا يمكن اقتلاع شعبنا منها، ولا يمكن تغيير فلسطينيتها، ولا توجد فلسطين بدون غزة، غزة تنزف، غزة تعاني، غزة تتألم، لكن غزة تحيا، وتحيا فلسطين: فلسطين حرة، وهذا هو الطريق الوحيد للسلام.
--(بترا)
م د/ب ع/ ع ط
29/11/2023 20:32:28

MENAFN29112023000117011021ID1107511152

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