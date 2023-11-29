مشاركون في اجتماع مجلس الأمن يرون الحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين، إن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط لن يكون ممكنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في الأمن والسلام والاعتراف المتبادل.

وأضاف شاهين أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، خلال مناقشته قضية فلسطين، الى أن الهدنة الحالية في غزة هي "بارقة أمل"، مؤكدا أهمية الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بالمساعدات، لكنه قال إنه من الضروري تحسين آليات المساعدة "بطريقة مستدامة وعلى نطاق كاف".

وقال شاهين إن الأحداث الأخيرة أظهرت ضرورة توقف المجتمع الدولي عن مجرد إدارة هذا الصراع، مضيفا أنه بدلا من ذلك يجب أن نعمل على إحياء الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد، إن التوقف المؤقت قدم "بصيص أمل" مضيفة انه وعلى الرغم من أهمية العمل الذي نقوم به في هذه القاعة، إلا أنه في كثير من الأحيان يحدث التقدم خارج هذه الجدران".

وأعربت السفيرة جرينفيلد عن قلقها من أن الصراع قد يمتد، بما في ذلك في لبنان، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

وقالت "نحن بحاجة إلى حل الدولتين"، مشددة على انها "الطريق الوحيد لإنهاء دائرة العنف هذه، مرة واحدة وإلى الأبد. داعية الجميع للعمل سوية مع وجوب الالتزام بالدبلوماسية، وبذل قصارى الجهد للوفاء بوعد السلام والأمل في مستقبل أكثر إشراقًا."

من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، إنه بينما يتطلع العالم إلى الشرق الأوسط، فإن "مأساة تتكشف أمام أعيننا".

وأكد أحمد أمام مجلس الأمن الدولي، أن كل خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة و "كل حياة مهمة – إسرائيلية أو فلسطينية، لافتا الى أن كل خسارة في أرواح المدنيين الأبرياء - سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، تشكل مأساة.

وأضاف "نحزن بشكل جماعي أيضًا على فقدان جميع الأرواح البريئة، بما في ذلك أرواح موظفي الأمم المتحدة الذين يقدمون المساعدات الحيوية المنقذة للحياة في غزة".

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

29/11/2023 20:28:06