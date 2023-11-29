افتتاح اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية بآل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 29 تشرين الثاني (بترا)-افتتح اليوم الأربعاء في جامعة آل البيت اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية تحت عنوان "دور كليات العلوم التربوية في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية" .

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق السياسات والخدمات ذات الصلة بالصحة النفسية ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بقضايا الصحة النفسية، لافتا الى أنه ولتحقيق ذلك لا بد للجامعة أن تكون وثيقة الصلة بحياة الطلبة ومشكلاتهم من أجل غرس القيم الإنسانية والاجتماعية للنهوض بالمجتمع بأفضل مستوياته.

وبين عميد كلية العلوم التربوية الدكتور يوسف مقدادي أهمية الرعاية النفسية والدعم النفسي للطلبة من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، والقدرة على حل المشكلات حيث يتمثل دور الكلية في تقديم خدمات الصحة النفسية واقتراح برامج الكشف والتدخل المبكر داخل البيئة الجامعية.

وتحدث في الجلسة العلمية الأولى الأمين العام للاتحاد العربي للعلوم النفسية الدكتور زهير زكريا عن الصحة النفسية وتأثيرها على الأفراد وقدرتهم على التصالح مع الذات والمُعافاة بعد التعرض للصدمة، مستعرضا مبادئ أساسية كفلها الإسلام لتوفير شروط الصحة النفسية.

فيما تناول مدير تربية قصبة المفرق الدكتور أيوب مشاقبة أهمية الصحة النفسية لدى طلبة المدارس والعوامل المؤثرة فيها ودور المعلم والأسرة في تعزيزها، مشيراً إلى تداعيات جائحة كورونا على مستوى الصحة النفسية للطلبة.

كما تحدث المختص أحمد الخصاونة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دور المجلس في تقديم خدمات الصحة النفسية وتطوير برامج وقائية توعوية للحد من تدني مستويات الصحة النفسية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومراكز حماية الأسرة.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

29/11/2023 20:08:37

