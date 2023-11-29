افتتاح اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية بآل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 29 تشرين الثاني (بترا)-افتتح اليوم الأربعاء في جامعة آل البيت اليوم العلمي لكلية العلوم التربوية تحت عنوان "دور كليات العلوم التربوية في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية" .
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق السياسات والخدمات ذات الصلة بالصحة النفسية ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بقضايا الصحة النفسية، لافتا الى أنه ولتحقيق ذلك لا بد للجامعة أن تكون وثيقة الصلة بحياة الطلبة ومشكلاتهم من أجل غرس القيم الإنسانية والاجتماعية للنهوض بالمجتمع بأفضل مستوياته.
وبين عميد كلية العلوم التربوية الدكتور يوسف مقدادي أهمية الرعاية النفسية والدعم النفسي للطلبة من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، والقدرة على حل المشكلات حيث يتمثل دور الكلية في تقديم خدمات الصحة النفسية واقتراح برامج الكشف والتدخل المبكر داخل البيئة الجامعية.
وتحدث في الجلسة العلمية الأولى الأمين العام للاتحاد العربي للعلوم النفسية الدكتور زهير زكريا عن الصحة النفسية وتأثيرها على الأفراد وقدرتهم على التصالح مع الذات والمُعافاة بعد التعرض للصدمة، مستعرضا مبادئ أساسية كفلها الإسلام لتوفير شروط الصحة النفسية.
فيما تناول مدير تربية قصبة المفرق الدكتور أيوب مشاقبة أهمية الصحة النفسية لدى طلبة المدارس والعوامل المؤثرة فيها ودور المعلم والأسرة في تعزيزها، مشيراً إلى تداعيات جائحة كورونا على مستوى الصحة النفسية للطلبة.
كما تحدث المختص أحمد الخصاونة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دور المجلس في تقديم خدمات الصحة النفسية وتطوير برامج وقائية توعوية للحد من تدني مستويات الصحة النفسية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومراكز حماية الأسرة.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
29/11/2023 20:08:37
MENAFN29112023000117011021ID1107511150
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