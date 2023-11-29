بلدية الزرقاء تنشر قائمة بأسماء المتخلفين عن دفع الذمم المالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 29 تشرين الثاني (بترا)-نشرت بلدية الزرقاء قائمة بأسماء الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب المستحقة عليهم لصالح البلدية والبالغ عددهم 700 .

وبين الناطق الإعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن البلدية ستقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة بعد 60 يوماً من نشر أسماء المكلفين بالقائمة التي تم نشرها اليوم، داعياً المواطنين إلى ضرورة مراجعة دائرة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لدفع ما يترتب عليهم من ضرائب.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ ع ط

29/11/2023 20:05:37

