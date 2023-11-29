بلدية الزرقاء تنشر قائمة بأسماء المتخلفين عن دفع الذمم المالية

بلدية الزرقاء تنشر قائمة بأسماء المتخلفين عن دفع الذمم المالية
التاريخ
11/29/2023 2:34:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 29 تشرين الثاني (بترا)-نشرت بلدية الزرقاء قائمة بأسماء الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب المستحقة عليهم لصالح البلدية والبالغ عددهم 700 .
وبين الناطق الإعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن البلدية ستقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة بعد 60 يوماً من نشر أسماء المكلفين بالقائمة التي تم نشرها اليوم، داعياً المواطنين إلى ضرورة مراجعة دائرة ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لدفع ما يترتب عليهم من ضرائب.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
29/11/2023 20:05:37
MENAFN29112023000117011021ID1107511149
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