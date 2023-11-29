-->

Thursday, 30 November 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

11/29/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل قد بدأت.

وذكرت القناة أن الدفعة السادسة من
المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، كما وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلم
المحتجزين الإسرائيليين بالفعل.

ومن جهة أخرى نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مصدر مطلع قوله، إنه من المتوقع أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزة أميركية واحدة على الأقل اليوم.

--(بترا)


رصد / ف ق/ ع ط


29/11/2023 19:59:18

MENAFN29112023000117011021ID1107511148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث