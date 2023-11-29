بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل قد بدأت.
وذكرت القناة أن الدفعة السادسة من
المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، كما وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلم
المحتجزين الإسرائيليين بالفعل.
ومن جهة أخرى نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مصدر مطلع قوله، إنه من المتوقع أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزة أميركية واحدة على الأقل اليوم.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
29/11/2023 19:59:18
MENAFN29112023000117011021ID1107511148
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