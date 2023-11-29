بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل قد بدأت.

وذكرت القناة أن الدفعة السادسة من

المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء، كما وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلم

المحتجزين الإسرائيليين بالفعل.

ومن جهة أخرى نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مصدر مطلع قوله، إنه من المتوقع أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزة أميركية واحدة على الأقل اليوم.

--(بترا)





رصد / ف ق/ ع ط





29/11/2023 19:59:18