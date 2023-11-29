الصين: السبيل الوحيد للخروج من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر تشرين الثاني، بصفته الوطنية، إن السبيل للخروج من الأزمة والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمر عبر الحل القائم على وجود دولتين.

وقال الوزير أمام جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين إن "الحوار والتفاوض هما أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح"، مضيفا أنه في مفترق طرق الحرب والسلام، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حل.

وأضاف الوزير الصيني أن "استئناف القتال سيتحول على الأرجح إلى كارثة تشمل المنطقة بأكملها"، معربا عن أمله في أن يكون التوقف بداية لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض.

وقال انه لابد من حماية المدنيين من خلال اتخاذ إجراءات أكثر قوة، ويتعين على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أعظم في الجهود الإنسانية في غزة، معلنا أن الصين سوف تقدم حزمة أخرى من المساعدات.

واكد وزير الخارجية الصيني على أن حل الدولتين يظل هو الطريق إلى السلام وان تنفيذ حل الدولتين هو وحده القادر على استعادة السلام داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، بما في ذلك استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

وقال إنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويستجيب للدعوات لاتخاذ مزيد من الإجراءات على وجه السرعة، مضيفا أن الصين قدمت ورقة حول حل الصراع.

-- (بترا)

م د/ع ط

29/11/2023 19:55:14