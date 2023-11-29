مسؤول أممي : النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية توقف وانهار اقتصاد غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا)- قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم إن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية توقف وانهار اقتصاد غزة.
وأضاف فينسلاند امام مجلس الأمن الدولي إنه وسط تصاعد العنف والقيود الإسرائيلية الواسعة على الحركة، تفاقمت الأزمة المالية التي طال أمدها في السلطة الفلسطينية بشكل كبير مضيفا ان انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية يؤثر على العديد من الخدمات الحيوية ودفع رواتب القطاع العام، بما في ذلك لقوات الأمن.
وحذر من أن "الوضع يغلي ويزداد سوءا بسرعة".
وقال فينسلاند انه وفي الأشهر التي سبقت الحرب، حذرت هذا المجلس بانتظام من أنه يجب القيام بالمزيد للمساعدة في استقرار الوضع في الضفة الغربية، وهذا هو الحال الآن أكثر من أي وقت مضى.
وشدد المنسق الأممي على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق هو الطريق الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.
وقال فينسلاند "من المؤكد أن جهودنا السابقة لم تكن كافية، وهي رسالة يتردد صداها اليوم ونحن نحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" مشددا على انه يتعين أن يكون هناك نهج جديد ومختلف، وإلا فإننا محكوم علينا بالعودة إلى مسار إدارة صراع من الواضح أنه لا يمكن إدارته».
-- (بترا)
م د/ع ط
29/11/2023 19:50:37
MENAFN29112023000117011021ID1107511146
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