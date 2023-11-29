لقاء يبحث الاحتياجات الملحة بمحافظة عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 29 تشرين الثاني (بترا)- بحث أعضاء مجلس محافظة عجلون اليوم الأربعاء، مع النائب الدكتور فريد حداد الاحتياجات الضرورية والملحة في المحافظة بحضور ممثلين عن مديريات الزراعة وهندسة البلديات في بلدية العيون.
وقال النائب الدكتور حداد إن الأردن بجهود القيادة الهاشمية يؤكد على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأهل في غزة، والوقوف الى جانبهم ودعم المساعي الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والدفاع عنها من خلال لقاءات جلالته واتصالاته، في مختلف المنابر الدولية.
وقال إن جلالة الملك طالما أكد بأن فلسطين ستبقى قضيتنا الأولى والتي لا تنازل عنها ولا مساومة عليها.
وأضاف النائب حداد، إن مجلس النواب يقدم انجازات تراكمية فهي مسيرة مستمرة على الصعد كافة وان جميع المجالس المنتخبة من نواب ومجالس محافظات ومحلية تعبر عن صوت المواطن وتبحث همومه ومطالبة واحتياجاته، مؤكدا أهمية انخراط ومشاركة النائب في لجان المجلس المختلفة ليتمكن من القيام بدوره الرقابي والتشريعي خير قيام.
وأكد أن المجلس حقق العديد من الانجازات عبر مشاركته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، معبرا عن مواقفه العروبية والإسلامية بخاصة تجاه القضية الفلسطينية.
من جهته، عبر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، عن تقديره وزملائه للدور الذي يقوم به مجلس النواب تجاه العديد من القضايا الوطنية بخاصة تجاه القضية الفلسطينية وسعيه الدؤوب لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية التي تحتاج لذلك، مشيراً إلى أن ما حققه المجلس من انجازات وما يواجهه من تحديات تتعلق بتأخر بعض العطاءات وفتح التعاون والشراكة بين مجلسي المحافظة والنواب من أجل تحقيق الخدمة العامة.
وبحث اللقاء كل ما يتعلق بطريق عرجان/ أم الينابيع من خلال دراسة وإعادة النظر بترسيم الطريق.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
29/11/2023 19:48:03
MENAFN29112023000117011021ID1107511144
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