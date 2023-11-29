لقاء يبحث الاحتياجات الملحة بمحافظة عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 29 تشرين الثاني (بترا)- بحث أعضاء مجلس محافظة عجلون اليوم الأربعاء، مع النائب الدكتور فريد حداد الاحتياجات الضرورية والملحة في المحافظة بحضور ممثلين عن مديريات الزراعة وهندسة البلديات في بلدية العيون.

وقال النائب الدكتور حداد إن الأردن بجهود القيادة الهاشمية يؤكد على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأهل في غزة، والوقوف الى جانبهم ودعم المساعي الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والدفاع عنها من خلال لقاءات جلالته واتصالاته، في مختلف المنابر الدولية.

وقال إن جلالة الملك طالما أكد بأن فلسطين ستبقى قضيتنا الأولى والتي لا تنازل عنها ولا مساومة عليها.

وأضاف النائب حداد، إن مجلس النواب يقدم انجازات تراكمية فهي مسيرة مستمرة على الصعد كافة وان جميع المجالس المنتخبة من نواب ومجالس محافظات ومحلية تعبر عن صوت المواطن وتبحث همومه ومطالبة واحتياجاته، مؤكدا أهمية انخراط ومشاركة النائب في لجان المجلس المختلفة ليتمكن من القيام بدوره الرقابي والتشريعي خير قيام.

وأكد أن المجلس حقق العديد من الانجازات عبر مشاركته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، معبرا عن مواقفه العروبية والإسلامية بخاصة تجاه القضية الفلسطينية.

من جهته، عبر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، عن تقديره وزملائه للدور الذي يقوم به مجلس النواب تجاه العديد من القضايا الوطنية بخاصة تجاه القضية الفلسطينية وسعيه الدؤوب لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية التي تحتاج لذلك، مشيراً إلى أن ما حققه المجلس من انجازات وما يواجهه من تحديات تتعلق بتأخر بعض العطاءات وفتح التعاون والشراكة بين مجلسي المحافظة والنواب من أجل تحقيق الخدمة العامة.

وبحث اللقاء كل ما يتعلق بطريق عرجان/ أم الينابيع من خلال دراسة وإعادة النظر بترسيم الطريق.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ ع ط

29/11/2023 19:48:03

