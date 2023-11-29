اللاعبات المحترفات يلتحقن بتدريبات المنتخب النسوي لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - التحقت اللاعبات الأردنيات المحترفات في الخارج، بتدريبات المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم الذي يقيم معسكرا تدريبيا في عمان ، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش.
ويأتي هذا المعسكر التدريبي ، تأهباً للاستحقاقات القادمة.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، وبصفوف مكتملة، بعد التحاق جميع المحترفات بالخارج.
وتضم قائمة المنتخب للتجمع (26) لاعبة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي، وميساء جبارة.
و أكد مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش في تصريح صحفي أهمية المعسكر التدريبي الحالي، لرفع مستوى الجاهزية، تأهباً للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات.
ويتواصل معسكر المنتخب الوطني حتى الأربعاء 6 كانون الأول المقبل، وينتظر أن يتخلله خوض مباراتين وديتين مع أحد الأندية العربية.
وتأتي تدريبات منتخب النشميات، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.
يذكر أن معسكر النشميات المحلي، يأتي في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
--(بترا)
خ خ/ ع ط
29/11/2023 19:45:10
MENAFN29112023000117011021ID1107511142
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