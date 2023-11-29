اللاعبات المحترفات يلتحقن بتدريبات المنتخب النسوي لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - التحقت اللاعبات الأردنيات المحترفات في الخارج، بتدريبات المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم الذي يقيم معسكرا تدريبيا في عمان ، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي ، تأهباً للاستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، وبصفوف مكتملة، بعد التحاق جميع المحترفات بالخارج.

وتضم قائمة المنتخب للتجمع (26) لاعبة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي، وميساء جبارة.

و أكد مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش في تصريح صحفي أهمية المعسكر التدريبي الحالي، لرفع مستوى الجاهزية، تأهباً للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات.

ويتواصل معسكر المنتخب الوطني حتى الأربعاء 6 كانون الأول المقبل، وينتظر أن يتخلله خوض مباراتين وديتين مع أحد الأندية العربية.

وتأتي تدريبات منتخب النشميات، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.

يذكر أن معسكر النشميات المحلي، يأتي في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

--(بترا)

خ خ/ ع ط

29/11/2023 19:45:10

